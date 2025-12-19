Así era la relación de Vivian Polanía con Anuar Salín, el padre de su hijo y por qué el menor no había sido registrado

La muerte de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco continúa rodeada de interrogantes y mantiene en vilo a Cúcuta y al país entero, mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias detrás de uno de los fallecimientos más enigmáticos registrados en la ciudad en los últimos tiempos. En medio del proceso judicial, también han salido a la luz detalles sobre la relación que sostenía con Anuar Salín, padre de su hijo, así como las razones por las cuales el menor aún no había sido registrado oficialmente.

Para leer: ¿Quién es Anuar Salín?: la pareja de la jueza Vivian Polanía y el padre de su bebé: esto se conoce del caso

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, en la escena de la muerte fueron halladas varias papeletas con una sustancia estupefaciente, que correspondería aparentemente a cocaína. No obstante, será Medicina Legal la entidad encargada de establecer si existió consumo previo y si este habría tenido relación directa con el fallecimiento de la funcionaria judicial. Por ahora, ninguna hipótesis ha sido descartada.

Jueza Vivian Polanía: la historia detrás de su relación, su bebé y una muerte llena de preguntas

Uno de los hallazgos que más conmoción generó fue la situación del hijo de Vivian Polanía, un bebé de apenas dos meses de nacido, quien fue encontrado llorando junto al cuerpo sin vida de su madre, envuelto en cobijas y en estado de deshidratación, tras haber pasado más de 12 horas sin recibir alimento. El menor, que nació prematuro de siete meses, fue trasladado de inmediato a una clínica de la ciudad, donde logró ser estabilizado sin complicaciones y permanece fuera de peligro.

El caso del niño quedó bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que deberá definir quién asumirá su custodia legal. Según se conoció, el padre del menor, Anuar Salín Jure Balaguera, ha manifestado su interés en quedarse con el bebé, mientras se adelantan los trámites correspondientes, según informó el diario La Opinión de Cúcuta.

En cuanto al registro civil de nacimiento, se confirmó que el procedimiento no se había realizado debido a las condiciones de salud del menor, derivadas de su nacimiento prematuro. Tanto la jueza como el padre del niño habrían acordado esperar una evolución favorable antes de adelantar el trámite, intención que ya había sido expresada por ambos.

Fuentes cercanas al entorno familiar revelaron que, aunque Vivian Polanía y Anuar Salín ya no convivían, mantenían una relación cordial enfocada en la crianza del bebé. El padre compartía tiempo con el menor y participaba activamente en su cuidado, pese a que la relación sentimental había llegado a su fin.

Anuar Salín, administrador de empresas y ex profesor universitario, había sido identificado como la pareja de la jueza poco antes de su muerte. La relación se hizo pública durante el embarazo de Polanía, cuando ella compartió en redes sociales una fotografía juntos en El Malecón de Cúcuta, acompañada del mensaje: “¡Nuestro bebé!”, imagen que reflejaba la ilusión de ambos por convertirse en padres.

La tragedia se conoció tras más de 20 horas sin noticias de la jueza, lo que despertó la preocupación de su escolta, quien fue la última persona en hablar con ella hacia las 8:00 p. m. del martes. Al no lograr contactarla nuevamente, en la tarde del miércoles se dio aviso a las autoridades.

Junto con la madre de Vivian, la Policía llegó al apartamento ubicado en el barrio La Riviera, en la calle 10 entre avenidas 8E y 9E. Ante la falta de respuesta, fue necesario llamar a un cerrajero, quien abrió la puerta en medio del llanto incesante del bebé. En el interior, las autoridades encontraron el cuerpo de la jueza sobre la cama, junto al menor.

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, indicó que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, pero recalcó que no se descarta ninguna hipótesis hasta contar con los resultados oficiales de Medicina Legal, los cuales deberán responder la pregunta que hoy inquieta a toda una ciudad: ¿qué causó la muerte de la jueza Vivian Polanía?