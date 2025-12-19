Exgerente de importante hospital de Medellín es señalado de homicidio agravado por la muerte de un recién nacido

La Personería Distrital de Medellín le formuló un pliego de cargos a Mario Fernando Córdoba, exgerente del Hospital General de Medellín, por su presunta responsabilidad en la muerte de un bebé de 21 días de nacido en ese centro asistencial en septiembre de 2023.

En un comunicado emitido en redes sociales, la entidad informó que las “presuntad irregularidades corresponden a un fallo en el servicio en la atención de un menor de edad el día 21 de septiembre de 2023. Ya que el gerente del hospital no garantizó la prestación del servicio especializado de cirugía pediátrica requerido con urgencia por el bebé”. Mencionaro que, a causa de esto, el recién nacido falleció por una complicación abdominal denominada como enterocolitis necrotizante con perforación intestinal y shock séptico, según el parte médico.

El pliego de cargos

La Personería detalló que el hospital no contaba con servicio de cirugía neonatal, y transcurrieron más de 4 horas y media sin que se le practicara la intervención que necesitaba urgentemente. Por esto, al exgerente se le formularon tres cargos. El primero fue el de homicidio agravado, pues la víctima sería un menor de edad.

En segundo lugar, se le formuló falsedad ideológica en documento público, pues utilizó un otrosí fechado el 20 de diciembre para demostrar que el hospital sí tenía servicio de cirujano neonatal. En realidad el documento fue suscrito el día 22, pues, el servicio se restableció el 21 de septiembre a las 4:30 p. m., después de que no hubiera cirujano contratado desde las 7:00 a. m.

Por último, el tercer cargo es el de presunto incumplimiento de deberes, derivado de haber incumplido las funciones establecidas en el Manual de Funciones del Hospital General de Medellín.

Los otros líos del exdirector

Córdoba también enfrenta cargos administrativos por acoso laboral contra un líder sindical del hospital, cuya investigación está a cargo de la Procuraduría después de que no se percibieran avances en el proceso de la Personería Distrital de Medellín.

Por otro lado, el exgerente enfrentó cuestionamientos por su gestión durante la administración de Daniel Quintero, pues el hospital sufrió multimillonarias pérdidas y retrasos en los pagos de proveedores y personal.