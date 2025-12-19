Atentado frustrado en Popayán: instalaron carro bomba cerca de estación de Policía pero no explotó por presunto error técnico

La ola de violencia que atraviesa el país esta semana de cuenta de los grupos armados sigue amenazando la seguridad de diferentes regiones del país con sus ataques dirigidos, en muchas ocasiones, contra la fuerza pública. Esta vez, sin embargo, la estación de Policía ubicada en el barrio Bolívar, en Popayan, se salvó de un atentado de carro bomba por un error técnico, según el alcalde de la ciudad.

Una camioneta blanca de alta gama, de marca Toyota Land Cruiser Prado, fue abandonada en horas de la mañana a pocos metros de la estación sur de la Policía Metropolitana de Popayán. La comunidad avisó a las autoridades, quienes acordonaron la zona y se desplazaron con los equipos correspondientes para neutralizar la amenaza.

Posible falla técnica habría frustrado explosión

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, reveló en entrevista con La FM que el vehículo, cargado con cinco pipetas de gas con nitrato de amonio, no explotó porque “la fuente de poder no conecto”. Además, indicó que un día antes, en un consejo de seguridad que contó con la presencia del ministro de Defensa y la cúpula militar, se advirtió que se pretendían ejecutar este tipo de acciones en la ciudad.

Igualmente, Muñoz señaló que, de haberse producido la explosión, el impacto habría generado afectaciones a cinco cuadras a la redonda del lugar donde estaba ubicado el vehículo. Ese espacio incluiría a la galería del barrio Bolívar y al centro comercial San Victorino. En ese sentido, según el mandatario, la carga explosiva tenía la capacidad de ocasionar daños graves en una zona con alta afluencia de personas.