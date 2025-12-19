ATENCIÓN: Ministro de hacienda anuncia que el Gobierno decretará emergencia económica por hundimiento de reforma tributaria

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno tiene preparado decretar emergencia económica ante el hundimiento en el Senado de la reforma tributaria que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el Presupuesto general de la Nación. El jefe de la cartera afirmó que esperan anunciaran la medida hoy, 19 de diciembre, y expedir los decretos complementarios la próxima semana.

Lea también: Así quedó el tarjeton para las elecciones al senado: Más de 1.000 candidatos y seis listas cerradas

“Estamos esperando garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó desfinanciado del Presupuesto Nacional”, declaró Ávila el viernes 19 de diciembre, agregando que esperan compensar ese dinero por medio de la emergencia económica y los decretos reglamentarios por medio de los cuales establecerán unas medidas tributarias.

“Eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso” afirmó el ministro, justificando la medida y señalando al organo legislativo de hacer algo sin antecendentes en los últimos 30 años: “aprobar un presupuesto que supone unos niveles de gasto y compromisos que deben ser asumidos para cumplir una metas sociales y económicas y después retirar parte de los recursos”.

Igualmente, aclaró que se busca proteger derechos fundamentales y esperan garantizar transferencias a la población más vulnerable, cumplir las vigencias futuras, fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares y asegurar los subsidios de energía eléctrica para los hogares del Caribe, que están en especial vulnerabilidad.

Le puede interesar: Exgerente de importante hospital de Medellín es señalado de homicidio agravado por la muerte de un recién nacido

Opinión sobre cárcel a Ricardo Bonilla

En la misma rueda de prensa, Ávila aprovechó para abordar la medida carcelaria al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, asegurando: “es una persona honesta (…) estamos convencidos de que por sus manos no ha pasado un solo peso que tenga que ver con actos de corrupción”.

El ministro calificó como “desafortunada” la situación en la que se encuentra Bonilla, quien fue enviado a la cárcel el día de hechor por su presunto involucramiento en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD).

En desarrollo...