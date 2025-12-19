Así quedó el tarjeton para las elecciones al senado: Más de 1.000 candidatos y seis listas cerradas

La Registraduría presentó oficialmente los tarjetones con los que los ciudadanos podrán votar a las elecciones legislativas el próximo año e hizo anuncios sobre el calendario electoral de 2026, año en que también se realizaran los comicios para elegir al presidente de la República. El registrador, Hernán Penangos, informó que para esta ocasión son 16 listas en las que figuran los 1.054 candidatos que compiten por 100 curules al Senado.

Así se ve el tarjetón

El documento donde estarán las opciones para las ciudadanía cuenta con candidatos de 16 partidos, movimientos y coaliciones: Partido de la U, Coalición Fuerza Ciudadana, Centro Democrático, Pacto Histórico, Partido Conservador, partido Verde Oxígeno, Patriotas, Con Toda por Colombia, Coalición Cambio Radical - Alma, coalición Alianza por Colombia, Creemos, Salvación Nacional, Colombia Segura y Próspera, coalición Colombia Ahora, Frente Amplio Unitario y Partido Liberal Colombiano. Además, está disponible el voto en blanco como opción 17, al final del tarjetón.

Seis listas cerradas

Este año son seis las colectividades políticas que se lanzan con una lista cerrada o no preferente, es decir, en las que el votante solo elige el partido que ya tiene asignado el orden en que se otorgan las curules. En ese caso, quien esté en primer lugar en la lista tiene más posibilidades de quedar elegido, y así sucesivamente, siendo los últimos quienes cuentan con menos probabilidades de obtener un puesto en el senado.

Dos partidos grandes, el Centro Democrático y el Pacto Histórico, le apostaron este año a ese tipo de lista; igual que el partido Verde Oxígeno, Patriotas, Con Toda por Colombia y Colombia Segura y Próspera.

Tres listas cerradas

En esta ocasión, hay varios partidos que decidieron no concursar solos sino unirse en listas conjuntas. Por ejemplo, Cambio Radical y la Coalición Alma estarán juntos con 100 candidatos.

Alianza por Colombia será otra unión interpartidista, con la centena de candidatos de Alianza Verde, En Marcha, Alianza Social Independiente - ASI, PArtido Demócrata y Colombia Renaciente.

Por último, Mira, El Nuevo Liberalismo, y Dignidad y Compromiso también presentaron una lista bajo esta misma figura.

El registrador recalcó que en total fueron 3.144 candidatos inscritos entre el Senado, que es de votación nacional, y la Cámara, con tarjetones que cambian según cada jurisdicción. Además, mencionó que de todos los opcionados, 40 % fueron mujeres y 60 % hombres.