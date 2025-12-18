“Venezuela no será colonia de nadie”: Maduro lanza duro mensaje a Trump por sanciones y posible guerra

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante un acto por el Día del Estudiante en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el viernes 21 de noviembre de 2025.

“Venezuela no será colonia de nadie”. Con esa frase, el presidente Nicolás Maduro respondió este miércoles 17 de diciembre a lo que calificó como una escalada de amenazas por parte de Estados Unidos, en medio de versiones que apuntaban a un posible anuncio de guerra por parte del presidente estadounidense Donald Trump, durante un mensaje a la nación programado para la noche de ese mismo día.

Las declaraciones del mandatario venezolano se produjeron horas después de que Trump anunciara un bloqueo total a buques petroleros vinculados a Venezuela y señalara al gobierno de Caracas como una Organización Terrorista Extranjera, una calificación que elevó aún más la tensión entre ambos países.

Tensión entre Venezuela y EE. UU.: Maduro enfrenta a Trump por sanciones y posible escalada bélica

Durante una conferencia de prensa respaldada por la Asamblea Nacional, Maduro condenó lo que describió como “extravagantes amenazas que provienen del norte” y lanzó fuertes calificativos contra el líder estadounidense, a quien las autoridades venezolanas tildaron como “uno de los personajes más oscuros en la historia de Estados Unidos”.

En su intervención, el jefe de Estado acusó a Donald Trump de actuar bajo una lógica colonialista, cuyo objetivo —según afirmó— sería “apropiarse y robar el petróleo, el oro y las riquezas de Venezuela”. Maduro rechazó de manera tajante cualquier intento de intervención extranjera y aseguró que el país no permitirá que sus recursos naturales sean objeto de disputas geopolíticas.

“Venezuela será colonia de nada, de nadie, jamás”, afirmó con énfasis, al tiempo que calificó la postura de Washington como “la diplomacia de la barbarie”. En su discurso, citó la Constitución Bolivariana para subrayar que los recursos naturales son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles, y que el territorio nacional no puede ser cedido ni ocupado por fuerzas extranjeras.

El pronunciamiento de Maduro se dio en un contexto de deterioro acelerado de las relaciones bilaterales, tras el anuncio del bloqueo a petroleros sancionados y la difusión de versiones en un podcast conducido por Tucker Carlson y el exjuez Andrew Napolitano, donde se aseguró que el Congreso de Estados Unidos habría sido informado sobre una guerra “inminente”.

Sin embargo, horas después, Donald Trump ofreció su esperado discurso a la nación para cerrar el año, en el que no mencionó a Venezuela. En su alocución, el mandatario estadounidense centró sus declaraciones en la política migratoria, los logros económicos de su administración y los beneficios anunciados para las Fuerzas Militares.

Trump aseguró que en “pocos meses Estados Unidos pasó de lo peor a lo mejor”, gracias a las deportaciones masivas y a lo que describió como los mayores cambios positivos en la historia reciente del país. También arremetió contra la administración anterior, a la que acusó de haber “inundado” ciudades con inmigrantes en situación irregular y de permitir la liberación de delincuentes violentos.

Aunque evitó referirse directamente a Maduro o a Venezuela en su discurso, un día antes había elevado la presión al anunciar que bloqueará a todos los petroleros sancionados que transporten crudo venezolano, una medida que mantiene en alerta a la región y alimenta la incertidumbre sobre el rumbo de la relación entre Caracas y Washington.