Aumenta la tensión en el Caribe tras la orden de Trump de imponer un “bloqueo total” a petroleros que operen con Venezuela

Estados Unidos ha intensificado su política de presión económica contra Venezuela. El presidente Donald Trump anunció este martes, 16 de diciembre, la imposición de un “bloqueo total y completo” a los buques petroleros sancionados que realicen operaciones de entrada o salida con el país suramericano.

La medida, que eleva la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, se comunica días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un buque cargado con petróleo venezolano.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de su plataforma de redes sociales, Truth Social, un medio utilizado frecuentemente para comunicar decisiones clave de su administración.

El mensaje presidencial se difundió e inmediatamente generó repercusiones internacionales. “Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, afirmó Donald Trump en su publicación.

El jefe de Estado justificó la acción, asegurando que la flota naval de Estados Unidos concentrada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva a su país “todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.

El mandatario también lanzó duras acusaciones contra el gobierno venezolano. “El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando petróleo de estos campos petroleros robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, señaló en la misma plataforma.

Esta orden de bloqueo se produce en un contexto de creciente actividad militar estadounidense en el Caribe.

El pasado 10 de diciembre, Washington decomisó el buque petrolero Skipper frente a la costa venezolana. El tanquero, previamente sancionado por el Departamento del Tesoro, transportaba petróleo. El gobierno de Nicolás Maduro calificó la incautación como un “robo descarado” y un acto de “piratería” en aguas internacionales.

Fuentes de la administración estadounidense indicaron que el buque incautado estaría relacionado con entidades como Irán y Hezbolá, vinculaciones que Estados Unidos considera parte de actividades ilícitas que buscan evadir las sanciones financieras.

De forma paralela a la incautación, Washington había impuesto previamente sanciones a seis empresas dedicadas al transporte marítimo y a seis buques petroleros, algunos de los cuales se encontraban en puertos venezolanos en el momento de conocerse la decisión, según reportes de prensa y análisis del Instituto Baker de Texas.

¿Cuál es el impacto todo esto en el mercado?

Analistas informan que la orden representa un escalamiento significativo en la estrategia de presión. Venezuela ha dependido de buques conocidos como “fantasma” para colocar su petróleo en el mercado internacional, principalmente en China, con importantes descuentos frente al precio global.

La producción venezolana actual se estima en alrededor de 930.000 barriles diarios. Expertos señalan que un bloqueo efectivo de los buques sancionados podría forzar a Venezuela a reducir o incluso paralizar parte de su producción debido a la limitada capacidad de almacenamiento de petróleo en el país.

El operativo militar en el Caribe se mantiene con una amplia flota naval estadounidense, encabezada por el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo.