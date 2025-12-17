¿Anuncio de guerra? La impactante revelación de Tucker Carlson sobre los planes de Trump para Venezuela

En una jornada marcada por la incertidumbre geopolítica, el reconocido periodista conservador Tucker Carlson ha lanzado una bomba informativa que ha puesto en alerta a la comunidad internacional. Según Carlson, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechará su discurso a la nación de esta noche para anunciar formalmente el inicio de una guerra con Venezuela.

Esta revelación, compartida durante su participación en el pódcast ‘Judging Freedom’, surge tras una presunta filtración desde el Capitolio. “Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00″, afirmó el comunicador, generando una ola de especulaciones sobre el destino de la relación bilateral entre Washington y Caracas.

Un discurso clave desde la Casa Blanca

El mandatario estadounidense tiene programada una comparecencia televisiva desde la Casa Blanca para hacer balance de su primer año de gestión. Si bien la portavoz de la administración, Karoline Leavitt, indicó que el objetivo principal es trazar la hoja de ruta para los próximos tres años, la sombra de un conflicto armado en el Caribe ahora domina la narrativa previa.

Originalmente, se esperaba que Trump centrara su mensaje en la economía doméstica y la reducción del coste de la vida, respondiendo a las críticas de sus propios seguidores, quienes le recriminan un exceso de atención en la política exterior. Sin embargo, las recientes declaraciones de Carlson sugieren un giro drástico hacia la acción militar.

El despliegue militar más grande de la historia

La tensión en la región no es nueva, pero ha alcanzado niveles críticos. En los últimos meses, Estados Unidos ha ejecutado un operativo militar sin precedentes en el Caribe y el Pacífico oriental bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Estas operaciones han dejado un saldo de al menos 95 fallecidos tras bombardeos contra embarcaciones sospechosas.

El propio Trump alimentó las alarmas a través de su red social, Truth Social, donde aseguró que Venezuela se encuentra «rodeada» por la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica. El mensaje del presidente fue contundente: la presión no cesará hasta que se devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que, según su visión, fueron robados a los Estados Unidos.

La posibilidad de un anuncio de guerra representaría un punto de no retorno en la política exterior estadounidense. Analistas internacionales sugieren que, de confirmarse las palabras de Carlson, el mundo estaría ante una de las mayores crisis bélicas en el hemisferio occidental en décadas.

La nación aguarda con expectación la transmisión de las 21:00 (hora local), donde se definirá si las palabras de Trump se limitarán a la retórica económica o si, por el contrario, marcarán el inicio de un nuevo conflicto armado en suelo latinoamericano.