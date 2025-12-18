Lamentable video de una mujer herida en el Atanasio Girardot en medio de la batalla campal entre hinchas de Medellín y Nacional

La final de la Copa BetPlay entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional volvió a dejar un saldo bastante lamentable y que, tras el pitazo final, una invasión de cancha de los fanáticos locales desató la locura y un sinfín de agresiones que hacen recordar la final del año 2024, que terminó con hechos similares en el Pascual Guerrero con uno de estos equipos involucrados, siendo el verdolaga, ya que no han podido levantar el título en dos oportunidades consecutivas.

A través de videos aficionados, se ha alcanzado a apreciar la magnitud de estos hechos, donde se ve como la barra del Medellín es la primera que intenta invadir la cancha incluso unos segundos antes de que finalice el juego, siendo contenidos por la seguridad del estadio. Ante estos, más desadaptados, tomaron la decisión de seguirles el juego e ingresar a las malas en busca de venganza por la derrota tanto con sus rivales, como con sus propios jugadores, quienes llevan más de 2 finales perdidas durante el presente año.

Ante esto, la reacción de los hinchas visitantes no se hizo esperar y terminó desatándose una pelea a cuchillos, sillas, piedras y hasta implementos que hacen parte de la utilería del estadio, como canecas de basura o puertas de metal. A pesar de que había una cantidad considerable de familias completas, e incluso niños de 5 años, poco les importó y la gresca se extendió incluso hasta las afueras del estadio, donde se presentó un cruce fuerte de elementos contundente, e incluso, agresiones a la prensa encargada de cubrir este importante partido.

Una mujer herida en medio de la trifulca entre hinchas ha generado fuerte indignación

Una de las escenas más lamentables, es la de una mujer que, aunque muchos afirman que es una hincha del Deportivo Independiente Medellín, hay quienes aseguran que es perteneciente a la logística del estadio, se muestra herida y bastante afectada justo al lado de una carpa de la organización en medio de la batalla campal que se estaba desarrollando tras ella. Asimismo, algunas personas tratan de auxiliarla y de quedarse junto a ella a pesar de que algunos barristas seguían corriendo y lanzando objetos a su alrededor.

Aunque no se tiene mucha información sobre lo que sucedió después, esta muestra de lo que pasó en el Atanasio Girardot es un hecho lamentable que vuelve a marcar un día oscuro para el Fútbol Profesional Colombia por cuenta de los desadaptados que se esconden detrás de una camiseta o un escudo para cometer actos delictivos y hacer daño, no solo a personas, sino al país entero ante la viralización de este tipo de imágenes que dejan bastante mal paradas a las dos hinchadas de la capital antioqueña.