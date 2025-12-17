“Su curul me la debe a mí”: María Fernanda Cabal le sacó la factura a Miguel Polo Polo que se fue con Abelardo De La Espriella

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, y Miguel Polo Polo, representante a la Cámara de Representantes. (Foto: Tomada de Facebook MiguelAbrahamPOLOPOLO 17 de diciembre 2025)

María Fernanda Cabal le sacó la factura a Polo Polo y dijo que le debe la curul

Durante una reciente entrevista, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, habló por primera vez de lo que significó que quien fuera su alfil, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, se haya ido de su lado para apoyar a Abelardo De La Espriella. Cabal le sacó la factura y reveló que gracias a ella, fue que Polo Polo tuvo su curul.

La senadora aseguró que la decisión de Polo Polo de irse de su lado, le representó una profunda decepción personal y política.

María Fernanda reveló que la curul de Polo Polo se la debe a ella

“Me dolió más la deslealtad de Polo. Por eso yo digo en chiste que me puso los cachos. Se fue. Le resultó más atractiva la campaña de Abelardo cuando su curul, la de Miguel Polo Polo, me la debe a mí”, afirmó la senadora durante la entrevista con Semana.

Cabal agregó que no suele hacer públicos los apoyos que da y que en este caso decidió hacerlo debido al nivel de compromiso que asumió para impulsar la candidatura del hoy representante

“Yo nunca hago estas aclaraciones y reclamos porque yo ayudo mucha gente en este país, muchísima y afuera también. Y nunca digo: te ayudé a ABC, te di esto, te di lo otro”, señaló.

La senadora agregó que para lograr la elección de Polo Polo, se desplegó un esfuerzo amplio que involucró no solo a su equipo político, sino a apoyos externos.

“Hice todo para lograr movilizar un equipo gigante, no solo propio, sino externo, para pelear voto a voto. Hicimos todo”, enfatizó.

Finalmente, Cabal reconoció que la decisión de Polo Polo fue personal, pero dejó una reflexión sobre la dinámica política. “Él prefirió irse y es su decisión, pero yo tengo una frase: la lealtad es la virtud más escasa en la política”, concluyó.