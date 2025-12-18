A un año de los primeros hallazgos, la JEP confirma la identificación de una quinta víctima encontrada en La Escombrera: Era una menor de 17 años

A un año del inicio de los hallazgos en La Escombrera, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la identificación de un quinto cuerpo perteneciente a una menor víctima de desaparición forzada en el año 2002. El vertedero ubicado en la Comuna 13 de Medellín que durante años los colectivos de personas buscadoras señalaron como el lugar donde estaban los restos de varios desaparecidos de la zona, hoy revela un nuevo rastro de aquella verdad que por años han clamado los familiares de las víctimas y que desde el año pasado reafirman bajo el lema “las cuchas tienen razón”.

Una menor de 17 años que iba de camino al hospital

El Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP identificó el cuerpo de una niña de 17 años, habitante de la Comuna 13, que fue desaparecida por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, el 24 de agosto de 2002. La menor se dirigía en un bus al Hospital de San Cristóbal con el fin de internarse por inanición.

Su cuerpo fue hallado el pasado 15 de julio y ahora, luego del proceso científico para identificar a la víctima por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, se llevaran a cabo las gesitones correspondientes para entregar el cuerpo de forma digna a su familia.

Un año desde que la tierra comenzó a hablar

La JEP recalcó que hoy, 18 de diciembre de 2025, también acompaña a las víctimas y sus organizaciones en la conmemoración del hallazgo de los dos primeros cuerpos en ese sector, que ocurrió exactamente el 18 de diciembre de 2024. Ese día se comprobó una dolorosa verdad que por años gritaron las familias buscadoras: La Escombrera es una fosa común donde fueron ocultados cuerpos de víctimas de desaparición forzada.

Durante casi dos décadas este lugar que había sido utilizado como depósito de escombros era señalado como uno de los principales espacios de ocultamiento de cuerpos durante las operaciones militares que azotaron a la comuna en el año 2002.

Hasta ahora, se han exhumado los cuerpos de siete víctimas que yacían ocultos en La Escombrera. Los primeros dos en diciembre del año pasado, los segundos el 9 y 10 de enero de este año, y los otros tres a lo largo de los meses siguientes. Igualmente, paralelo a las búsquedas, Medicina Legal ha avanzado con la identificación de los cuerpos, y ahora son cuatro familias las que han recibido de forma digna los restos de sus familiares.

Desde la Jurisdicción, señalan que “estos actos se desarrollaron de manera reservada, en coordinación con las entidades competentes, y constituyen pasos importantes en la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas, quienes han participado en el proceso de búsqueda en el lugar y han recibido acompañamiento piscosocial y jurídico”.

Los tropiezos en la búsqueda

Esta quinta identificación representa un logro para los procesos de búsqueda en La Escombrera en un año marcado por varios tropiezos en las labores. El primero fue en enero de este año, cuando la JEP generó indignación entre familias y colectivos tras dar datos precisos de dos víctimas identificadas por Medicina Legal. En un comunicado, la entidad dio detalles como las edades, condiciones físicas, fechas de desaparición y ocupaciones de las dos personas. Aunque no mencionó sus nombres, se consideró que esto permitía a la opinión pública saber quienes eran y fracturaba la confianza de los familiares.

Después, tensiones entre la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) por falta de recursos y acusaciones de “obstaculización en las actividades” por parte de la JEP, generaron retrasos en el proceso y revictimización para las familias, que se encontraron en medio de la disputa de ambas entidades. Actualmente, la búsqueda volvió a incluir a la Unidad y la reciente identificación mantiene la esperanza de seguir encontrando los cuerpos de todas las personas desaparecidas y dar una reparación digna a sus familiares.