Impactantes videos tras la caída de un bus de Copetrán en la vía Bucaramanga-Arauca: la angustia quedó registrada

La mañana del miércoles 17 de diciembre, el silencio de la zona rural en el oriente colombiano fue interrumpido por el estruendo de un bus de la empresa Copetran al rodar por un abismo. El vehículo, que cumplía la ruta entre Cúcuta y el departamento de Arauca, se salió de la vía en el corregimiento de San Bernardo, una zona de geografía difícil donde la carretera serpentea entre montañas y bosques espesos.

Minutos después del impacto, el lugar se convirtió en un escenario de caos. Los videos grabados por sobrevivientes y personas que se detuvieron a prestar auxilio capturaron la magnitud de la emergencia. En las imágenes, se observa el bus atrapado entre la vegetación, con la estructura visiblemente golpeada. Sin embargo, lo que más ha impactado a quienes han visto los registros es el sonido de fondo, en el que se percibe el llanto incesante de un bebé y los gritos de pasajeros que buscaban ayuda y una salida del siniestro.

Los equipos de socorro y las autoridades de tránsito confirmaron que el accidente dejó un saldo parcial de ocho personas heridas y una víctima mortal, cuya identidad está en proceso de verificación por parte de Medicina Legal. Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, mientras la comunidad local colaboraba en las primeras maniobras para estabilizar a quienes presentaban traumas tras la caída de varios metros.

A través del Comunicado de Prensa N.° 27, la Cooperativa Santandereana de Transportadores Limitada (Copetran) lamentó el hecho y confirmó que la persona fallecida es José Glemaur Jiménez, el conductor que operaba el vehículo al momento del siniestro. “La partida de nuestro colaborador nos embarga de una profunda tristeza. Fue un trabajador comprometido”, manifestó la compañía.

La cooperativa aseguró que mantiene un seguimiento constante de su evolución para garantizar que reciban la atención necesaria.

Copetran desmienten hipótesis de “microsueño”

Uno de los puntos clave del pronunciamiento oficial de la empresa fue la aclaración sobre las causas del accidente. No obstante, las autoridades inicialmente consideraron una falla mecánica o fatiga, una vocera de la empresa señaló a que desmienten categóricamente la versión de un microsueño. Según la funcionaria, el bus contaba con dos conductores para garantizar el relevo y evitar el cansancio físico.

La hipótesis que maneja la transportadora apunta a un fallo en la infraestructura vial. De acuerdo con Copetran, el accidente se habría producido por una “pérdida de la bancada en la vía” en el momento en que el bus intentaba dar paso a una motocicleta que transitaba por el mismo sector. Sin embargo, esto no esta confirmado y las autoridades continúan en el lugar realizando el peritaje técnico para confirmar si el colapso del terreno fue el detonante principal de esta tragedia u otra causa.