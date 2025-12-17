Bus de Copetrán cayó a un abismo en vía entre Bucaramanga y Arauca: hay un muerto y ocho personas heridas

Un bus de la empresa Copetrán sufrió un grave accidente en la mañana de hoy, miércoles 17 de diciembre, mientras cumplía con su ruta desde Cúcuta hasta Arauca. El vehículo cayó hacía un abismo y aterrizó en una zona boscosa y de difícil acceso, un siniestro que hasta ahora deja una persona fallecida y ocho heridos.

Lea también: “Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: María Fernanda Cabal lamenta que ”le puso los cachos" para irse a la campaña de De la Espriella

El hecho ocurrió en el kilómetro 60 de la vía La Soberanía, corredor que comunica al departamento de Norte de Santander con Arauca. La caída se dio en un sector conocido como Alto de Santa Inés, ubicado entre El Porvenir y El Encanto, en zona rural del municipio de Toledo, Norte de Santander.

En el lugar se encuentran los organismos de socorro atendiendo la emergencia. Allí está realizando la extracción de los heridos para su traslado a centros asistenciales y la identificación de la víctima mortal.

Videos del accidente

En redes sociales ya circulan videos e imágenes del accidente. En ellos se muestran los angustiosos momentos que vivieron quienes estaban en el vehículo.

El bus, con placa WOL-764 y número interno 1516, era piloteado por el conductor Daniel Arias. Hasta el momento no hay más detalles sobre el estado de salud del conductor ni la identidad de la persona que murió con el impacto.

Le puede interesar: Condenan a 60 años de cárcel al sicario de ‘Los Costeños’ por el asesinato de 6 personas en Barranquilla

Entre las posibles causas del accidente, las investigaciones contemplan un microsueño del conductor, fallas en el vehículo o el mal estado de la vía. Este tramo vial ha sido señalado como una ruta compleja, especialmente en épocas de lluvias, cuando el tránsito se vuelve difícil debido a las condiciones del terreno y a la falta de garantías para una circulación segura.