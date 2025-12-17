“Muy doloroso”: a joven le cantaron su cumpleaños en su funeral en tragedia de bus de estudiantes en Antioquia

Foto de María Fernanda Londoño fue despedida con un emotivo homenaje el mismo día en que celebraba su cumpleaños, tras el accidente que enluta a Antioquia.

Entre lágrimas, flores y canciones que jamás imaginaron entonar en esas circunstancias, familiares y amigos de María Fernanda Londoño Jiménez despidieron a la joven estudiante en medio de una escena profundamente conmovedora: le cantaron el cumpleaños durante su velorio, el mismo día en que habría celebrado un año más de vida. El gesto ocurrió en medio de los sepelios de las víctimas del accidente de bus en Antioquia, una tragedia que dejó 17 personas muertas y más de 20 heridas.

Para leer: La historia del único conductor que se detuvo para auxiliar en accidente bus de estudiantes en Antioquia: muchos siguieron de largo

El siniestro vial se registró en la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando un bus que transportaba estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello cayó a un abismo de más de 40 metros en la vía que conecta a los municipios de Segovia y Remedios, en el nordeste del departamento. Los jóvenes regresaban de una excursión a la Costa Caribe, específicamente a Tolú, Sucre, donde celebraban su grado de bachillerato.

Dolor y despedida en Bello: homenaje de cumpleaños a joven fallecida en tragedia de bus estudiantil

Entre las víctimas mortales se encontraba María Fernanda Londoño, una joven recordada por sus seres queridos como alegre y llena de sueños. En su velorio, el dolor se mezcló con un homenaje que rápidamente se viralizó en redes sociales: rodeada de velas y flores, su familia decidió cantarle el cumpleaños, en un intento por despedirla con amor en medio de una pérdida devastadora.

Mientras avanzan las ceremonias fúnebres, David Rúa, uno de los jóvenes sobrevivientes del accidente, entregó un testimonio que ha generado nuevas preguntas sobre las condiciones del bus. En entrevista con Noticias Caracol, el estudiante aseguró que el vehículo presentaba fallas mecánicas desde antes de iniciar el regreso a Antioquia.

“El bus tenía problemas desde el hotel. Se reportaron fallas en la batería, el aire acondicionado y el motor. La batería la bajaron y la recargaron con otro vehículo. Después de eso nos dijeron que podíamos viajar”, relató Rúa. Sin embargo, señaló que durante el trayecto notó que el problema del aire no había sido solucionado.

“No sentía el aire, estaba totalmente apagado. Por eso, el conductor llevó la puerta delantera abierta durante todo el recorrido para que entrara aire. También estaban abiertos los escapes de arriba. La puerta por donde suben los pasajeros estuvo abierta todo el viaje”, añadió el joven, uno de los sobrevivientes del siniestro.

La empresa propietaria del bus también se pronunció en las últimas horas, asegurando que el vehículo y el conductor estaban en condiciones adecuadas para realizar el trayecto, una versión que ahora será materia de análisis por parte de las autoridades competentes que investigan las causas del accidente.

María Fernanda hacía parte del grupo de estudiantes que regresaban a Medellín cuando ocurrió la tragedia en jurisdicción de Segovia. Aunque inicialmente se habló de 16 víctimas, las autoridades confirmaron que el saldo final fue de 17 fallecidos, entre ellos 16 estudiantes y el conductor del bus.

Los sepelios se han realizado en distintos municipios. Cinco estudiantes fueron sepultados en Bello, uno en Barbosa, otro en La Estrella, uno más en Bogotá, mientras que los ocho restantes fueron despedidos en el cementerio Campo de Paz, en Medellín.

Como homenaje final, la banda marcial y el coro del Liceo Antioqueño de Bello rendirán tributo a sus compañeros fallecidos durante una eucaristía solemne que se celebrará a las 10:00 de la mañana en el coliseo Tulio Ospina, en Bello. La ceremonia contará con la presencia del gobernador de Antioquia, la alcaldesa de Bello, un egresado y la rectora de la institución.

La misa será presidida por el monseñor Mauricio Vélez, obispo auxiliar de Medellín, quien expresó que “el país y el municipio de Bello están de luto por la pérdida de estos jóvenes, llenos de sueños e ilusiones”. La eucaristía se convertirá en un espacio de consuelo, solidaridad y acompañamiento espiritual para las familias que hoy enfrentan uno de los dolores más profundos: la pérdida de sus hijos.