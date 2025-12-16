Hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie se pronuncia por el escándalo de subsidio que recibió como “pequeño productor”

Juan José Lafaurie se pronuncia sobre polémica por subsidio que le fue otorgado como "pequeño productor".

Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y de José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), es protagonista de un escándalo a raíz de una investigación del periodista Daniel Coronell, quien reveló su acceso a un subsidio y un crédito destinados a pequeños productores.

El origen de la controversia

Según el periodista, el hijo de la senadora y el empresario habría accedido a ambas facilidades tras presentarse como pequeño productor ante el Banco Serfinanza en 2024, en una oficina en el Cesar. El abogado penalista declaró que su patrimonio e ingresos anuales se ajustaban a los establecidos para entrar en esa categoría, aunque rozaban con los límites. Esto le permitió acceder a un crédito de 400 millones de pesos para sembrar palma de aceite.

Este prestamo está con cargo al Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y el Estado, a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), avaló el 80 % de la deuda. Además, a este se le sumó un Incentivo de Capitalización Rural (ICR) en noviembre de 2024 por el monto máximo permitido, casi 96 millones de pesos.

En redes sociales han llovido las críticas a Lafaurie Cabal y a su familia, pues consideran que su actuar contradicen la postura pública que él y su madre han expresado en contra de los subsidios.

La respuesta de Juan José Lafaurié

En un mensaje publicado en la red social X, el abogado rompió su silencio sobre la cuestión por la que incluso ya se pronunció su padre. Dijo que las afirmaciones difundidas eran “injuriosas y calumniosas” y manifestó que acudirá “a todos los canales constitucionales y legales previstos en el ordenamiento jurídico para la protección de mi honra y buen nombre”.

Lafaurie Cabal señaló que “será la administración de justicia, y solo ella, la llamada a establecer responsabilidades frente a quienes, de manera deliberada o temerario, hayan incurrido en conductas que trascienden el legítimo ejercicio de la libertad de expresión e información”.

También dijo que no aceptará que “se normalice la difamación ni que se pretenda sustituir a los jueces mediante señalamientos públicos carentes de rigor” y agregó que solo “debatirá” la situación en estrados judiciales, por lo que no ha dado ni dará entrevistas.

Finalmente, se posicionó a favor de su madre, quien ayer perdió la candidatura a la presidencia por el Centro Democrático, diciendo que se pretende “lacerar” a María Fernanda Cabal por “su conducto derivado de rencillas políticas”.