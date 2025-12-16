Vuelve y juega: Comisión Séptima del Senado hunde la reforma a la salud del gobierno Petro por segunda vez

Con 8 votos a favor de su archivo y 5 en contra, la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro volvió a naufragar en la Comisión Séptima del Senado, donde ya la habían hundido por primera vez en abril de 2024. Ahora, la única posibilidad de salvación es la apelación presentada por el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz Plata.

Los votos que hundieron el proyecto

Un resultado no muy distinto al que tumbó la reforma en 2025 (9 a favor, 5 en contra) fue el que se obtuvo hoy, 16 de diciembre, en la Comisión Séptima. Esta vez, los senadores que aprobaron el archivo del proyecto de ley fueron: Nadia Blel, del Partido Conservador; Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres; Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente; Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Norma Hurtado, de La U; y Ana Paola Agudelo, del Mira.

“Está era una reforma improvisada, sin aval fiscal, que ponía en riesgo a los pacientes y que no solucionaba la actual crisis del sistema de salud. La vida de los colombianos no admite experimentos, necesita soluciones reales” dijo Nadia Blel Scaff, una de las votantes por el ‘Sí’.

Por otra parte, estos son los senadores que fueron en contra de que se archivara la reforma: Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva, de su partido, el Pacto Histórico; Fabián Díaz, de la Alianza Verde; y Ómar de Jesús Restrepo, de Comunes.

