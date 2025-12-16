Estados Unidos declara al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera y la incluye en la Lista Clinton

El gobierno de Estados Unidos anunció que el grupo armado Clan del Golfo fue designado como organización terrorista extranjera (FTO) y como terroristas globales especialmente designados (SDGT). La decisión ubica al también llamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la misma categoría del Cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, entre muchas otras.

“Establecido en Colombia, el Clan del Golfo es una organización delictiva violenta y poderosa con miles de miembros. La principal fuente de ingresos del grupo es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, señaló el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

¿Qué consecuencias tienes?

Esta designación implica un grupo de sanciones económicas contra el grupo armado y contra las personas y entidades que tengan vínculos con él. Sin embargo, su mayor impacto es la incertidumbre que genera respecto a los diálogos de paz del gobierno de Gustavo Petro con el EGC, iniciados en Doha, Catar, durante septiembre de este año.

Tan solo hace 10 días, las partes habían anunciado el establecimiento de zonas de ubicación temporal (ZUT) para que los integrantes del grupo inicien su proceso de desarme y sometimiento colectivo.

La decisión de EE. UU pone en riesgo las negociaciones, pues podría acabar con los alivios jurídicos de los que gozan los miembros del EGC que hacen parte de la mesa de diálogos. Muchos de ellos están con órdebes de captura suspendidas, situación que podría cambiar según la decisión que tome Petro próximamente.

La comunidad internacional ha señalado que es importante mantener laq negociación porque su suspensión podría conllevar un recrudecimiento de la violencia en las regiones donde hace presencia el Clan del Glofo.