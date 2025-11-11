Alcalde de Cali anuncia comisión para planificar metro subterráneo

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció en una rueda de prensa la conformación de una comisión de expertos para planificar la creación de un metro en la capital del Valle. La noticia se dió en una reunión donde también habló de la negativa del Gobierno Nacional a cofinanciar el 70 % del proyecto del Tren de Cercanías del departamento.

El mandatario informó que la comisión estará integrada por 10 miembros, incluído el propio alcalde, y habrán representantes de la academia, de los gremios y expertos técnicos en movilidad. El objetivo es entregar, a más tardar en el primer semestre del próximo año, un diagnóstico técnico y financiero sobre la viabilidad de un metro subterráneo en la ciudad.

“Un Metro no es un lujo, es una necesidad. Si Cali no empieza a planearlo hoy, quedará rezagada para siempre”, dijo el alcalde. Además, afirmó que el metro no reemplazaría al Tren de Cercanías, sino que se complementarían como parte de un sistema integrado de transporte masivo. “El Tren de Cercanías será, en la práctica, la primera línea de nuestro Metro”, precisó.

La controversia con el Tren de Cercanías

El proyecto del Tren de Cercanías busca construir 74 kilómetros de la red férrea para conectar a los municipios Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira, incluido el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. La polémica surgió porque el Gobierno Nacional se negó a firmar la cofinanciación del 70 % que le correspondía para poner en marcha el proyecto, estimado en cerca de 12 billones de dólares.

Por esto, tanto la gobernadora del Valle del Cauca, Dillian Francisca Toro, como el alcalde Alejandro Eder se manifestaron en contra de la decisión y anunciaron medidas para continuar el proyecto, que por ahora queda en pausa.

En la rueda de prensa, el mandatario dijo que impulsaran la gestión internacional de recursos, una gira diplomática para buscar cofinanciadores, articulación con el sector privado del país, activación del convenio interinstitucional entre Cali, Jamundí y la Gobernación del Valle para avanzar en la construcción del Tren e incorporación de Yumbo y Palmira a la financiación de los estudios de factibilidad de los nuevos tramos.

Eder se dirigió a los futuros candidatos presidenciales diciendo que “El próximo presidente debe firmar ante notaría que su primer acto de Gobierno será garantizar los recursos para el Tren. Cali merece respeto y continuidad en sus proyectos estratégicos”.