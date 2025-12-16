Dos policías muertos tras atentado con explosivos en Cali en medio del paro armado del ELN

La situación de orden público en Cali se agravó de manera dramática tras conocerse nuevos detalles sobre las dos explosiones registradas en la madrugada de este martes 16 de diciembre en el suroriente de la ciudad, hechos que terminaron con la muerte de dos policías y que se producen en medio del paro armado del ELN que afecta a varias regiones del país.

(lea también:Paro Armado: ELN atacó la subestación de Policía de Cuatro Vías en La Guajira: Hubo enfrentamientos con el ejército)

Las detonaciones se registraron en el barrio Mariano Ramos, específicamente en la carrera 50 con Autopista Simón Bolívar, una zona residencial cercana a un polideportivo, al coliseo María Isabel Urrutia y a una estación de la Policía Metropolitana de Cali. De acuerdo con información oficial, la primera explosión ocurrió hacia las 3:00 de la mañana, cuando una patrulla de la Policía, que se movilizaba en motocicleta, transitaba por el sector.

Atentado con artefactos explosivos sacude a Cali: dos policías mueren en el barrio Mariano Ramos

Según las primeras investigaciones, los responsables habrían activado un artefacto explosivo justo en el momento en que los uniformados pasaban por el lugar, lo que sugiere que el ataque fue premeditado y dirigido directamente contra la Fuerza Pública. Los dos policías resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Fundación Valle del Lili, donde fallecieron debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la detonación.

Minutos después, sobre las 4:00 de la mañana, se reportó una segunda explosión en inmediaciones del mismo sector, lo que incrementó la alarma entre los habitantes del oriente de Cali y llevó a las autoridades a acordonar completamente la zona. Unidades del grupo antiexplosivos de la Policía Metropolitana realizaron un barrido técnico para descartar la presencia de más cargas detonantes y garantizar la seguridad de la comunidad.

Tras los atentados, las autoridades activaron un plan candado en el suroriente de la capital del Valle del Cauca, con controles en vías principales y secundarias, mientras avanzan las labores de inteligencia para identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento, ningún grupo armado se ha atribuido oficialmente la autoría del atentado, aunque los hechos ocurren en el contexto del paro armado de tres días anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, este paro armado ya deja más de 50 acciones violentas e intimidatorias en distintas zonas del país, incluyendo ataques, hostigamientos, amenazas y bloqueos, lo que ha generado un alto nivel de alerta en departamentos como Valle del Cauca, Santander, Antioquia y La Guajira.

Las autoridades locales y nacionales expresaron su rechazo frente a estos hechos y reiteraron que no permitirán que la violencia imponga el miedo en la población. En las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional y de la Alcaldía de Cali, en el que se entreguen más detalles sobre el atentado, se confirme plenamente la identidad de los uniformados fallecidos y se anuncien nuevas medidas de seguridad.

Entre tanto, la ciudad permanece en máxima alerta, mientras continúan las investigaciones para esclarecer uno de los ataques más graves registrados recientemente en la capital vallecaucana.