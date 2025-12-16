Abren investigación a la fiscal del caso de Nicolás Petro por presunta filtración a Vicky Dávila: piden que sea apartada del caso

Una nueva polémica envuelve el caso de Nicolás Petro y entorpecería aún más el proceso judicial en contra de uno de los hijos del presidente Gustavo Petro. La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó una investigación contra la fiscal del caso del hijo del presidente, ya que, presuntamente, habría filtrado información confidencial del caso a Vick Dávila, habría engañado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla y habría obstruido una inspección ordenada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Según información revelada por Caracol Radio, la propia fiscal General pidió que la investigación en contra de la fiscal Lucy Laborde fuera asignada de manera especial al actual coordinador de los fiscales delegados ante el Tribunal de Barranquilla. La investigación nace de una denuncia interpuesta por el abogado del hijo de Gustavo Petro.

En la investigación abierta por la Fiscalía se detalla que la fiscal Lucy Laborde radicó la solicitud de imputación de seis nuevos delitos en contra de Nicolás Petro el 5 de septiembre, por el caso de los contratos de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

Lo sospechoso del caso es que quién se encargó de informar sobre esta audiencia de imputación de cargos fue nada mas y nada menos que la candidata presidencial Vicky Dávila, quien tan solo un día después de la radicación de la solicitud filtró la información en sus redes sociales.

Es importante remarcar que esa información era confidencial y para el momento en el que Vicky Dávila la hace pública en sus redes sociales, solamente era de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, por lo que la información solo pudo llegar por esa fuente.

La fiscal del caso de Nicolás Petro también está siendo investigada por otros delitos

Sumado a esto, a la fiscal Lucy Laborde también la investigan por presunto abuso de función pública, obstrucción a la justicia y fraude procesal, por hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre.

Según reveló Caracol Radio, en esa fecha la fiscal Laborde habría engañado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla para evitar una inspección ordenada en medio del proceso contra el presidente Petro, en el caso de la investigación del CNE a la campaña ‘Petro Presidente 2022′.

Cuáles son los delitos que le imputaron a Nicolás Petro

Nicolás Petro está siendo procesado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación; además de otros delitos por presuntos hechos de corrupción que habría cometido con unos contratos de la Gobernación del Atlántico.