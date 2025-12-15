Secretaría de Hacienda de Bogotá reportó a más de 90.000 deudores morosos: así puede consultar si es uno de ellos

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que reportó a la Contaduría General de la Nación a más de 90.000 contribuyentes en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) de la Contaduría General de la Nación. Este listado señala a las personas naturales y jurídicas que tienen deudas significativas con entidades públicas y saldrá a la luz el 31 de enero de 2026.

Las obligaciones de los contribuyentes morosos incluidos en el Boletín ascienden a cerca de 7 billones de pesos. Cada persona reportada lleva más de 6 meses de mora y debe montos superiores a 5 salarios mínimos, es decir, más de 7.117.500 pesos. En el informe también está quienes incumplieron acuerdos de pago ya suscritos.

¿Cuáles son las consecuencias de estar reportado?

Los contribuyentes que estén reportados y continúen sin pagar, quedaran inhabilitados para realizar contratos con el Estado y postularse para acceder a cargos públicos. Igualmente, estar en mora en el pago de impuestos implica que empiecen a cobrarle el dinero con medidas de embargo en cuentas, bienes o billeteras digitales.

“La invitación que les hacemos a estos contribuyentes es que se pongan al día en el pago de sus obligaciones para evitar el incremento de las deudas por los intereses moratorios”, señaló Luis Fernando Granados, director de Cobro Tributario de la Secretaría de Hacienda.

¿Cómo consultar si es moroso?

Para conocer el estado de sus deudas debe visitar la página del Boletín de Deudores Morosos del Estado e ingresar a su cuenta o crearse una nueva. Una vez registrado podrá efectuar la consulta, digitando el número de identificación. El resultado muestra dos secciones, una referente a cualquier deuda morosa y otra relacionada con el incumplimiento de acuerdos de pago.

En caso de figurar en el BDME, seleccione el link “Guía del deudor moroso”, digitando el código de la entidad que lo reportó, el cual se encuentra al lado del nombre de la entidad pública (Entidad reportante), en el resultado de la consulta. En esa sección podrá establecer los datos de contacto para solucionar su situación.

¿Como pagar sus cuentas pendientes?

Para dejar de ser deudor moroso del Distrito y salir del listado, debe ingresar a la página de www.haciendebogota.gov.co y hacer clic en el botón Pagos Bogotá. Allí debe escoger el impuesto que tiene en mora y pagar en línea en el botón PSE o descargar el recibo para el pago en los bancos autorizados: Bancolombia, Davivienda, BBVA, AV Villas, Banco de Occidente y Banco de Bogotá.

Si no puedes pagar la deuda completa, también es posible solicitar una opción de facilidad de pago haciendo un abono del 10 % de la deuda, y proponiendo pagar el saldo restante a plazos hasta en 5 años. Esto no suspende la liquidación de los intereses de mora.

¿Cómo solicitar el retiro del BDME?

A partir del 1 de febrero de 2026, los contribuyentes que sean publicados el 31 de enero de 2026 y pagaron su obligación o que por error hayan sido incluidos en el reporte, deben diligenciar y adjuntar el formato de solicitud de retiro y radicarlo en el formulario de peticiones y trámites seleccionando la opción Boletín de Deudores Morosos del Estado.