Prográmese: Así será el pico y placa en Bogotá las últimas dos semanas del año

Se acercan las últimas dos semanas del año y con ellas los desplazamientos para comprar regalos, asistir a celebraciones de navidad y fin de año y emprender las vacaciones. Si alguna de estas actividades está en sus planes, es recomendable que tenga en cuenta cómo regirá el pico y placa para particulares.

Entre el 22 y el 31 de diciembre la medida funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., pero hay cambios por las festividades y detalles a considerar que pueden servirle para planear mejor sus viajes.

Semana del 22 al 28 de diciembre

Lunes 22: circulan las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 23: circulan las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 24: circulan las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves festivo 25: No aplica la medida por ser día festivo.

Viernes 26: no aplica la medida por disposición de la Alcaldía.

Sábado 27: No aplica la medida.

Domingo 28: No aplica la medida.

29 al 31 de diciembre

Lunes 29: circulan las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 30: circulan las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 31: circulan las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Igualmente, el jueves 1 de enero de 2026 no habrá pico y placa por ser festivo y el viernes 2 de enero tampoco por disposición de la Alcaldía.

Pico y placa regional de ingreso a Bogotá

Por la afluencia de vehículos propia del fin de las festividades, el pico y placa regional de ingresó a la ciudad regirá normalmente. A partir de las 12:00 del mediodía y hasta las 4:00 p. m., sólo se permitirá el ingreso a Bogotá de los vehículos con placas terminadas en número par; desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas impares.