“La izquierda retrocede, la libertad avanza”: Javier Milei celebró el triunfo de la derecha en Chile

El presidente de Argentina, Javier Milei, reaccionó al triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial de Chile y lo hizo a través de sus redes sociales. Minutos después de que se conocieran los resultados oficiales, el mandatario argentino expresó su respaldo al líder del Partido Republicano con un mensaje enfático.

“LA LIBERTAD AVANZA. Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió Milei, celebrando la victoria del candidato chileno de ultraderecha y marcando sintonía ideológica con el resultado del balotaje.

La reacción del jefe de Estado argentino se dio luego de que se confirmara la victoria de Kast sobre la candidata de izquierda Jeannette Jara, en una elección que terminó con una de las mayores diferencias desde el retorno a la democracia. Con el 83,4 % de los votos escrutados, Kast se impuso con el 58,61 %, frente al 41,39 % obtenido por la exministra del gobierno de Gabriel Boric, según datos preliminares del Servicio Electoral (Servel).

El fundador del Partido Republicano logró un triunfo contundente en las 16 regiones del país, incluyendo históricos bastiones de la izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, además de arrasar en zonas mineras del norte y agrícolas del sur.

Desde el comando, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y uno de los hombres más cercanos a Kast, confirmó que la candidata derrotada ya había reconocido el resultado. “Hace unos minutos recibimos la llamada de Jara”, señaló, agregando que se sienten “muy orgullosos del trabajo realizado” y del desafío que implica “hacerse cargo de las crisis por las que atraviesa Chile”.

El triunfo de Kast se convierte en la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, solo superada por la obtenida por Michelle Bachelet en 2013. Además, marca un hito político: Kast es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia, tras haber defendido la continuidad de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988.

Padre de nueve hijos y ferviente católico, Kast asumirá la Presidencia el 11 de marzo, cuando reciba la banda presidencial de manos de Gabriel Boric, el mismo rival al que enfrentó y perdió en las elecciones de 2021.