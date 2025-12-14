José Antonio Kast toma la delantera y se convierte en el nuevo presidente de Chile

Este domingo, 14 de diciembre, se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial en Chile sin contratiempos, con un despliegue electoral que cubre todo el país, con 3.379 locales de votación y más de 40.400 mesas, que abrieron sus puertas para atender a los más de 15,6 millones de ciudadanos que están obligados a votar y decidir el sucesor del presidente Gabriel Boric.

El proceso electoral se desarrolló sin incidentes relevantes, según los primeros reportes oficiales.

José Antonio Kast ganó en la segunda vuelta presidencial en Chile y se convertirá en el próximo mandatario del país. Con el 59,8 por ciento de los votos, del 25 por ciento de las mesas escrutadas, el candidato ultraconservador del Partido Republicano derrotó a la izquierdista Jeannette Jara (40,1 %)

Con ese resultado se revela un nuevo giro político chileno hacia la derecha, una réplica de lo que ha sucedido en Bolivia, Argentina y Ecuador, después de haber pasado por gobiernos progresistas.

En Chile, particularmente, la tendencia durante los últimos 20 años es que ningún presidente logra que su sucesor sea de su misma orilla política.

José Antonio Kast asumirá el poder el 11 de marzo de 2026, por lo que a partir de ahora iniciará el proceso de empalme con el gobierno de Boric.

Al parecer sus propuesta para el endurecimiento de las medidas contra los delincuentes y una regulación más fuerte para controlar la migración irregular fueron las banderas que utilizó Kast para poder llamar el apoyo de los votantes y derrotar a la izquierda.

A través de su Plan Implacable, dentro de su propuesta de Seguridad, incluye el aislamiento total de líderes criminales, la creación de cárceles de máxima seguridad, la prohibición de los llamados “narcofunerales”, la ampliación de las facultades policiales y medidas contra el vandalismo.