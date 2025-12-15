El estrés casi la mata: joven de 22 años sufrió un paro cardíaco y estuvo clínicamente muerta

Joven de 22 años asegura que “murió” durante siete minutos luego de que el estrés laboral le provocara un paro cardíaco. Fotos: The Sun

Una peluquera de perros de 22 años vivió una experiencia límite luego de sufrir un paro cardíaco repentino en el jardín trasero de su casa, en Derbyshire, Inglaterra. La joven, identificada como Courtney, aseguró que estuvo siete minutos sin signos vitales, tras desplomarse de forma inesperada.

De acuerdo con el diario británico The Sun, el episodio ocurrió el 16 de noviembre, cuando sus padres la visitaban. Courtney salió al patio trasero y cayó al suelo inconsciente. Al notar la gravedad de la situación, su padre, Chris Watchorn, inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), acción que fue clave para salvarle la vida.

“Fue un shock bastante grande, especialmente porque solo tengo 22 años y estoy en forma y saludable”, relató la joven al medio británico.

Síntomas previos que fueron ignorados

Según el testimonio recogido por The Sun, Courtney había experimentado palpitaciones y mareos semanas antes del colapso, pero los atribuyó a ansiedad. Tras ser trasladada de urgencia al hospital, permaneció cuatro días en cuidados intensivos y luego fue derivada al área de cardiología.

Luego de varios exámenes, los médicos diagnosticaron que padecía una disyunción del anillo mitral (DAM), una anomalía estructural del corazón que puede provocar paros cardíacos repentinos. Además, le explicaron que el estrés pudo haber adelantado el episodio.

“Como nací con esto, iba a suceder más temprano que tarde, pero me dijeron que el estrés lo desencadenó antes”, afirmó.

Implante y advertencia

Para evitar futuros eventos, los especialistas le implantaron un desfibrilador cardíaco. Hoy, la joven hace un llamado a no minimizar las señales del cuerpo.

“Nunca imaginé que fuera algo tan grave. Si sientes que algo no está bien, no lo ignores, incluso si eres joven y saludable”, advirtió Courtney, según el reporte de The Sun.