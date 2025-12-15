Aliste maletas para Letonia: En este país contratan a hombres para ser “maridos por horas”

La creciente escasez de hombres en Letonia ha dado lugar a una tendencia social inédita: el auge de los servicios de “marido por horas”, donde mujeres contratan hombres por tarifas accesibles para tareas del hogar, reparaciones y acompañamiento ocasional.

Con solo unos euros, las clientas reciben en pocos minutos asistencia para montar muebles, instalar un televisor o reparar un grifo, un fenómeno que refleja el desbalance demográfico —84 hombres por cada 100 mujeres— y las consecuencias culturales y económicas en la vida cotidiana de Riga y otras ciudades letonas. La socióloga Baiba Bela afirma que el desequilibrio de género “aparece entre los 30 y los 40 años” y afecta tanto al mercado laboral como a las relaciones personales.

¿Qué ofrece el servicio de “marido por horas” en Letonia?

Aunque su nombre suene pintoresco, el servicio no tiene un trasfondo romántico, sino funcional y práctico. Empresas locales especializadas en Riga y otras ciudades reclutan hombres con habilidades en carpintería, fontanería, electricidad y mantenimiento general, y los ofrecen como soluciones rápidas para emergencias del hogar o arreglos que las clientas no pueden resolver por sí mismas.

La tarifa de contratación suele ser muy accesible —solo unos pocos euros por hora— y la demanda ha crecido tanto que es habitual tener que reservar con semanas de antelación, señalan operadores del sector. Entre las funciones más solicitadas se encuentran:

• Montaje de muebles y estanterías

• Reparación de grifos, enchufes y electrodomésticos menores

• Pintura y mantenimiento de interior• Acompañamiento a eventos sociales o cenas, cuando se prefiere no acudir sola

¿Por qué surge esta tendencia social en Letonia?

Letonia enfrenta un desequilibrio de género pronunciado: hay aproximadamente 84 hombres por cada 100 mujeres, según datos oficiales de estadísticas poblacionales. Este desbalance tiene raíces complejas, incluidas tasas de mortalidad masculina más altas —los hombres tienen más probabilidades de morir jóvenes y de suicidarse hasta cuatro veces más que las mujeres— lo que condiciona la vida familiar y social.

La socióloga Baiba Bela, citada por medios europeos, explica que este desequilibrio afecta especialmente a adultos entre los 30 y 40 años, creando una situación en la que muchas mujeres encuentran más difícil acceder a parejas estables, y en cambio recurren a servicios que les ayuden en la vida diaria.

¿Qué impacto tiene este fenómeno en la sociedad letona?

Más allá de ofrecer soluciones domésticas, el servicio de “marido por horas” plantea debates sobre roles de género, empleo y relaciones sociales. Por un lado, representa una oportunidad económica para hombres con habilidades técnicas que encuentran en esta modalidad una fuente de ingresos estable. Por otro, refleja cómo las cifras demográficas pueden moldear conductas, mercados laborales y costumbres familiares.

Algunos sociólogos advierten que la normalización de estos trabajos podría redefinir las expectativas tradicionales de pareja y trabajo doméstico, y al mismo tiempo obligar a repensar los servicios urbanos básicos. Un video viral de viajes que mostró este contraste entre la oferta laboral y la vida afectiva en Letonia ha alimentado aún más el debate internacional sobre cómo la demografía transforma culturas y hábitos sociales.