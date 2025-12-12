Alerta: ELN anunció paro armado nacional en protesta por los presuntos planes de Donald Trump hacia Colombia

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó sobre su intención de realizar un paro armado de 72 horas en Colombia. Esta medida, anunciada a través de un comunicado este viernes 12 de diciembre de 2025, está programada para comenzar el 14 de diciembre a las 6:00 a. m. y finalizar el 17 de diciembre a las 6:00 a. m.

El grupo armado justifica su decisión como una “protesta contra el plan neocolonial de Trump”, argumentando que la jornada busca manifestarse contra decisiones del gobierno de estadounidense.

El mensaje que enviaron

El ELN sostiene que esta medida es una manifestación contra la “injerencia de potencias extranjeras” y de las “políticas que atentan contra la soberanía”. La organización asegura que su objetivo es “llamar la atención” sobre lo que consideran la entrega de recursos nacionales al control externo, informaron en el comunicado del Comando Central ELN, este 12 de diciembre de 2025.

Al mismo tiempo, la declaratoria de un paro armado exige a la población civil abstenerse de moverse en el periodo indicado para evitar incidentes. Esta directriz impone una carga adicional de riesgo y miedo en comunidades que viven bajo la constante presión del conflicto armado. Las autoridades competentes se preparan para tomar medidas preventivas, aunque el impacto real de la jornada se manifestará en las carreteras y centros poblados a partir del domingo.

Paro de 72 horas por ELN

La consecuencia directa en la población

Aunque el anuncio es una acción de carácter político-militar, su efecto más inmediato recae en la ciudadanía. Un paro armado en Colombia históricamente implica serias restricciones a la movilidad terrestre y fluvial en las zonas de influencia del grupo, lo que puede afectar el transporte de alimentos, medicinas, y el desplazamiento de personas que dependen de estas rutas.

Según informes de seguridad y análisis de conflicto, estas acciones generan una sensación de incertidumbre y obligan a familias y transportadores a modificar sus planes. La amenaza de una interrupción de las vías puede paralizar el comercio y las actividades económicas en regiones específicas.