MinMinas negó que TransMilenio vaya a resultar afectado por supuesto desabastecimiento de gas en Colombia en 2026

En un comunicado de prensa publicado en las últimas horas, el Ministerio de Minas y Energía negó las versiones que señalaban que podría haber un desabastecimiento de gas natural vehicular que afectaría la operación de TransMilenio en 2026. Según el MinMinas, estos rumores estarían buscando generar “incertidumbre” en Bogotá justo antes de las elecciones legislativas y presidenciales que se llevarán a cabo el próximo año.

“De acuerdo con la información oficial del Gestor del Mercado de Gas Natural, función ejercida por la Bolsa Mercantil de Colombia, los datos preliminares del balance de oferta y demanda muestran un cubrimiento superior al 98 % de la demanda proyectada de gas natural para 2026, lo que desmiente cualquier narrativa de escasez estructural”, puntualizó el Ministerio en su boletín de prensa.

Entre tanto, esa entidad advirtió que, precisamente para garantizar la transparencia y la provisión de información confiable, el país tiene un Gestor del Mercado que permite tomar decisiones basadas en datos.

Así mismo, indicaron que desconocer este tipo de información, que tiene un carácter oficial, solo termina generando lo que calificaron como “pánico injustificado” y podría crear “presiones artificiales” sobre los precios de estos recursos.

Gobierno Petro anuncia acciones para “proteger el interés público”

De otro lado, informaron que “la generación de alarmas infundadas sobre el abastecimiento puede inducir tensiones innecesarias en el mercado, afectar a los usuarios y abrir espacio a fenómenos especulativos, razón por la cual el Gobierno Nacional actuará con decisión para proteger el interés público”.

Así mismo, advirtieron que el gobierno del presidente Gustavo Petro no dejará “que se juegue con el bolsillo de los ciudadanos”. Más aún, porque se habla de un servicio esencial.

“Gas natural habrá el necesario en 2026 y el Estado ejercerá plenamente sus funciones de vigilancia, control y regulación del mercado”, puntualizó el Ministerio.

Además, concluyó señalando que les hacen un llamado a los actores institucionales, las fundaciones e incluso a los formadores de opinión para que actúen con responsabilidad y le entreguen al público información basada en fuentes oficiales.

“Finalmente, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la seguridad energética, la transparencia del mercado del gas natural y la protección de los usuarios, en especial del transporte público y de los sectores más vulnerables del país”, señaló el Ministerio.

ProBogotá encendió alarmas por posible desabastecimiento de gas

El pronunciamiento del Gobierno Nacional se dio pocas horas después de una alerta que hizo ProBogotá, una fundación que se dedica a estudiar las políticas públicas en la capital.

Según esa organización, el riesgo de desabastecimiento de gas que enfrenta el país podría afectar el bolsillo de los bogotanos en los próximos meses.

“Entre 2021 y 2025 el precio promedio del gas se triplicó debido a importaciones, caída de la oferta nacional y mayor dependencia del interior del país de fuentes lejanas. Esta disparada del precio incrementa los costos de vida, encarece servicios cotidianos, afecta empleos y reduce la competitividad del tejido productivo de la ciudad. Si no se toman medidas urgentes, los ciudadanos serán los primeros en sentir el impacto directo en su bolsillo”, indicó ProBogotá en un pronunciamiento público.

Además, señaló que esta situación ha afectado al sistema de transporte público y que TransMilenio ya se ha comunicado con el Ministerio de Minas para poner en evidencia estas dificultades.

“TransMilenio venía informando, desde 2024, a la CREG y al Ministerio de Minas y Energía sobre el riesgo inminente de no contar con gas suficiente para operar. Precisó que los contratos de suministro para 2.143 buses —el 20% de la flota— vencieron en noviembre de 2025 sin posibilidad de renovación por la escasez nacional y que la alternativa es recurrir a gas importado con costos mayores lo que presionará al alza la tarifa para los usuarios", explicó ProBogotá.

En esa medida, la fundación sostuvo que TransMilenio hizo una solicitud ante el MinMinas para que priorice al transporte público masivo en la asignación de gas.