“Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo”: Miguel Uribe Londoño en entrevista con Eva Rey

Miguel Uribe Londoño en entrevista con la periodista española Eva Rey, en su programa Desnúdate con Eva, en donde hizo fuertes señalamientos contra el presidente Gustavo Petro tras el magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay.

Durante la conversación, el hoy precandidato del Centro Democrático para las próximas elecciones presidenciales del 2026, Miguel Uribe Londoño, habló del funeral y del por qué no quiso que nadie del gobierno asistiera.

También le puede interesar: María Claudia Tarazona rompió el silencio y habló del adolescente que le disparó a Miguel Uribe Turbay

Papá de Miguel Uribe Turbay señala a Petro de responsable político de su muerte

En medio de la conversación con la periodista, Uribe Londoño aseguró que durante el funeral no estuvo nadie que no quisiera que estuviera presente, pero aseguró que “no debía estar Petro”.

Ante el cuestionamiento de por qué esa decisión dijo: “Él nunca llamó. El ha celebrado la muerte de Miguel. ¿Qué nos iba a decir allá? ¿A tomarse una foto para sacar provecho de eso públicamente? No, no tenía nada que ir a hacer allá“.

Agregó que cree que Petro deseó la muerte de su hijo y señaló que era evidente por los constantes mensajes que escribía a través de las redes sociales.

“Basta ver lo que escribe y con lo que escribe. Recientemente lo ha hecho con Paloma Valencia también, cuando la vuelve cómplice de los falsos positivos”, aseguró.

Sin embargo, sí fue enfático al asegurar que no considera que Petro sea el asesino de su hijo, “nunca en ninguna declaración he dicho que es el autor intelectual del asesinato de Miguel o que él lo haya mandado matar, no. Son dos cosas distintas. Una, que lo hostigó, que lo puso en la picota pública, que lo señaló; eso es una cosa, no le estoy endilgando ninguna responsabilidad penal ni criminal a él, desde ese punto de vista”.

Uribe Londoño sí dejó claro que “se la atribuyo políticamente y moralmente”.