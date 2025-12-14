Cathy Juvinao reveló que la disidencia de las Farc de alias Calarcá es la que más ha crecido durante el gobierno de Petro

La congresista Cathy Juvinao publicó un video en el que aseguró que las disidencias de las Farc que se habían convertido en el Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, se dividieron y ahora también están los bloques y frentes al mando de alias Calarcá.

Según dijo Juvinao, las cifras que tiene en su poder le indican que esta es la disidencia que más ha crecido tanto en territorio como en hombres, “porque casi que en todo el gobierno han estado en ceses”.

Disidencia de alias Calarcá es la que más poder ha ganado durante el gobierno de Petro por la Paz total

Según relató la congresista, a Iván Mordisco le concedieron ceses al fuego “desde el primero de enero 2023 hasta el primer semestre 2024. Año y medio en una estrategia fallida de ceses bilaterales con Mordisco. Ahora el presidente Petro viene a decir que Mordisco es el peor criminal, que a Mordisco lo va a denunciar ante la Corte Penal Internacional. Pues ya para qué, presidente, si usted le permitió todo esto a Mordisco”.

Luego indicó que “el otro cese supremamente prolongado que va desde mitad de 2024 hasta casi que mitad de 2025. Entonces, año y medio de ceses bilaterales al uno y 1 año de ceses bilaterales al otro. El estado mayor central ha crecido en expansión territorial también en un 26%. En número de hombres el crecimiento es escandaloso. Pasaron de 1800 integrantes, ministro Benedetti, a 6721 integrantes Eso es un crecimiento del 261% en hombres“.

Juvinao manifiesta que lo que realmente le preocupa es el desarrollo de las próximas elecciones “Estamos cundidos de grupos armados para elecciones. Hasta según el presidente Petro y usted lo sabe, ministro, hasta yo estoy amenazada por estos grupos en elecciones. Violencia política. En las elecciones de 2023 aumentó casi en un 50%. La pregunta es en cuánto va a aumentar esto en las elecciones de 2026. ¿Cuántos candidatos heridos, cuántos candidatos asesinados vamos a ver?“.