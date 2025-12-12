“Vamos a enfrentar los misiles, vamos a enfrentar la amenaza con multitudes”: Petro ante las amenazas de EE.UU.

Gustavo Petro llamó a la movilización como respuesta a las amenazas de Donald Trump sobre el Caribe.

Así lo expresó el presidente Gustavo Petro en su intervención ante la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental, que se realizó en San Andrés, donde aseguró que “vamos a enfrentar los misiles, vamos a enfrentar la amenaza, pero la vamos a enfrentar con multitudes y la vamos a enfrentar con la palabra y la vamos a enfrentar con los saberes”.

El mandatario aseguró que “es en nuestra unidad donde está la fuerza” y llamó la atención sobre el silencio de los mandatarios de América Latina, que lo que han hecho es “callarse, a ver si negocian mercancías con cada país por separado”.

“Esto, que es la superación de la diplomacia de las naciones que ya se volvió inservible, es la diplomacia de los pueblos”, aseguró.

Para el presidente Petro, es claro que los ataques bélicos que se registran solamente son una prueba de fuerza para demostrar poder.

Por ello, argumentó que “ese poder está centrado en la cantidad de misiles y en la cantidad de dinero: entre más misiles tengas, más dinero tengas, más poder tienes en el mundo”.

Sentenció que “los mismos misiles que caen en Gaza caen en el Caribe, de la misma marca, con otras razones, pero no dejan de ser lo mismo, un mecanismo de poder”.

De hecho, manifestó que “el mismo que tira los misiles, y está tirando los misiles no por el narco, no por el terrorismo, les dicen a los palestinos terroristas, ahora les dicen a los caribeños narcoterroristas, no es por eso, es porque esos misiles demuestran un control sobre la humanidad para que no hable, para que no reaccione, para que no se mueva como se movió en Europa, o como se movió en Estados Unidos por millones de personas en diversas ciudades”.

Sobre esta base, recordó las acciones de las colombianas Luna Valentina Barreto y Manuela Bedoya, quienes estuvieron en la flotilla humanitaria que llevaba ayuda a Gaza y fue interceptada por los militares de Israel.

Para el presidente, ellas mostraron un mecanismo para enfrentar el genocidio y las guerras: “La humanidad, las multitudes y la palabra”.

Recordó que en las Naciones Unidas “sonó la palabra, palabras diferentes, presidentes y presidentas contra el genocidio”, y añadió que “lo que se contrapone contra los misiles y el dinero son las multitudes y la palabra”.

Por eso, cuestionó: “¿No es hora de una flotilla en el Caribe?“, al hacer alusión a la actual situación allí, para que sea la humanidad la que se pronuncie en contra de lo que está sucediendo en la región.

“El Caribe está lleno de los pueblos del Caribe y de sus formas políticas de organización y económicas; no hay aguas internacionales en el Caribe; luego, o caen los misiles o salen los misiles de aguas que no son de los dueños de los misiles; eso se llama invasión, ya estamos siendo invadidos”, puntualizó.