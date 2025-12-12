Presidente Petro asegura que Estados Unidos quiere influir en las elecciones en Colombia por una curiosa razón

El presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra Estados Unidos en la mañana de este viernes 12 de diciembre en respuesta a la visita que le hizo a ese país el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El mandatario regional publicó en sus redes sociales varias imágenes en las que muestra las reuniones que sostuvo en Washington.

“Estaré dos días en los que tendré encuentros con autoridades Estadounidenses, y también he sido invitado como conferencista en la Escuela Interamericana de Defensa y en Atlantic Council. Ustedes saben que no somos de quejarnos; vengo a traer un mensaje de optimismo y de firmeza en defensa de la democracia y la libertad", sostuvo Rendón en un trino publicado en su cuenta oficial en la red social X.El anuncio generó molestia en el presidente Gustavo Petro, quien consideró que este tipo de visitas a Estados Unidos tienen intenciones electorales.

“La presencia de mandatarios regionales en EEUU tiene que ver con la decisión del gobierno de los EEUU de entrar en las elecciones de Colombia. Mal. Ya sabemos el mecanismo en dólares (SIC)”, advirtió el primer mandatario también en su cuenta de X.

Entre tanto, señaló que como presidente su deber es garantizar que haya elecciones libres en territorio nacional y les pidió a los ciudadanos “mantener el espíritu libre y gritar Colombia Libre”.

Trump arremetió contra Petro y él lo calificó como “desinformado”

El trino que hizo el primer mandatario colombiano en la mañana de este 12 de diciembre se suma a una seguidilla de declaraciones que han elevado las tensiones con la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un fuerte señalamiento contra su homólogo colombiano durante una intervención pública. Según Trump, Colombia está produciendo mucha droga y, en esa medida, sostuvo que Petro debía ser muy cuidadoso para no convertirse en el siguiente objetivo de Estados Unidos.

“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, anotó Trump.

Pues bien, el presidente Petro no guardó silencio y unas horas más tarde arremetió contra Trump, asegurando que ignora totalmente la realidad colombiana.

“Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima, porque deshecha el país que más sabe de tráfico de Cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo. Son más de mil cuatrocientos cuarenta y seis combates en tierra contra las mafias hechas por nuestra fuerza militar en mi gobierno y 13 bombardeos tratando de ubicar sus jefes, muchos de estos combates con inteligencia militar compartida. Son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi gobierno, la mayor incautación de la historia del mundo”, sostuvo Petro en X en un trino publicado el pasado 10 de diciembre.