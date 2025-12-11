Luego del escándalo se conoce que Juliana Guerrero ahora será candidata a la Gobernación del Cesar con la bendición de Roy Barreras

En las últimas horas, la congresista Juliana Pedraza publicó un video en el que reveló que la joven Juliana Guerrero, quien estuvo en el ojo del huracán por cuenta de los títulos falsos de su supuesta carrera profesional en la Fundación Universitaria San José. Ahora, será candidata a la Gobernación del Cesar con la bendición de Roy Barreras.

La congresista Pedraza aseguró estar indignada porque pensó que Guerrero tendría vergüenza y que por respeto al país se retiraría de la política.

Juliana Guerrero será candidata para la Gobernación del Cesar

Pedraza a través de un video publicó los detalles de la aspiración política de Juliana Guerrero, que seguirá de la mano de uno de los políticos más dinámicos del país.

“Definitivamente la politiquería no tiene límites, la misma persona que el presidente Petro quería imponer como viceministra de las juventudes y que estaba perdida desde que me dejó plantada en la Corte Suprema de Justicia reapareció para inscribir la lista a la Cámara de Roy Barreras por el departamento del Cesar”, dijo Pedraza.

Luego la congresista aseguró que no le sorprende porque el abogado que representa a Guerrero en el proceso que le tiene en contra fue uno de los miembros fundadores del partico de la fuerza de Roy Barreras.

“Todo el país sabe que detrás de Juliana están los grandes poderes de los corruptos de este país. Ha sido mano derecha de Armando Benedetti. Tiene contratos con la Universidad Industrial de Santander y sigue siendo delegada de Petro en el Superior de la Universidad Popular del César. Aquí la vemos de manera muy descarada levantando el puño como si fuera un luchadora, cuando lo que es es una tramposa al lado de una lista de lagartos y politiqueros", agregó Pedraza.