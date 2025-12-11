Jueza “buenona” irá a juicio porque magistrado considera que es indecorosa para el cargo

Marieenela Cabrera, jueza cuarta penal en Florencia, departamento de Caquetá, desde el pasado 30 de septiembre está en el ojo del huracán por cuenta de las publicaciones que hace a través de sus redes sociales, en los que aparece con ropa ceñida al cuerpo, bailando de manera sugestiva y en el interior de su oficina. Ahora, publicó un video en el que confirmó que el magistrado que se opone a su comportamiento la llevará a juicio.

A través de un video publicado, la jueza reveló detalles del pliego de cargos que presentó el magistrado, Manuel Enrique Flórez, en su contra y que la llevará a juicio por su forma de vestir y no por su trabajo profesional.

A través de su cuenta de Tiktok publicó un video explicando su ausencia y lo que dice el pliego de cargos en su contra.

“Hace días no estaba por acá, porque estaba enferma y también distónica, pero este video es para contarles que es oficial y tristemente el Estado colombiano me llevará a juicio, en tanto que el magistrado que me formuló pliego de cargos considerando que mi actividad en esta plataforma atenta con contra la moralidad administrativa y contra el buen nombre de la administración de justicia”, dijo en la primera parte del video.

Después continuó diciendo que al leer el escrito, el cual señaló de sexista, machista y misógino, concluyó que “es realmente repugnante, delirante, incoherente en un estado social de derecho”.

La jueza hizo referencia al caso de la joven Masha Amini, que asesinada en Irán por llevar mal puesto el hiyjap en el 2022.

“El mundo entero se conmocionó por la muerte de esta joven a manos del la Policía de la Moral iraní, por no usar de manera adecuada el velo o burka. Hoy en Colombia en un estado social democrático y de derecho, un magistrado me formula pliego de cargos porque según él, el hecho de que yo me exhiba en esta plataforma, exhiba partes de mi cuerpo que mis vestimentas debieran cubrir, así dice el pliego de cargos, atenta contra la moralidad y el buen nombre de la administración de justicia”, explicó.

El magistrado en el pliego de cargos asegura que los videos son sugestivos y provocativos, por lo que la jueza se pregunta qué es lo que le sugieren o qué es lo que le provocan.