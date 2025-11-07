Finalmente la Fundación San José anuló el título universitario de Juliana Guerrero: la institución tomará acciones penales

La polémica con el título profesional de Juliana Guerrero sigue dando de qué hablar luego de que la Fundación San José, universidad de la que supuestamente se había graduado Guerrero, se pronunciara drásticamente sobre su título profesional. Desde la Fundación San José anularon definitivamente el título universitario de Juliana Guerrero y anunciaron que se tomarán acciones legales.

A través de un comunicado oficial la Fundación San José recordó que “el pasado 25 de septiembre de 2025, la Fundación de Educación Superior San José informó a la opinión pública sobre la detección de irregularidades en el trámite del título académico de la estudiante Juliana Guerrero”.

En consecuencia, desde la Universidad aseguraron que “la institución inició las correspondientes acciones penales y disciplinarias contra algunos directivos y anunció una investigación interna con el propósito de identificar las brechas que permitieron este lamentable hecho”.

La Fundación San José asegura que no hay evidencia de que Juliana Guerrero siquiera fuera a clase

Un detalle preocupante de la comunicación que publicó la Fundación San José es que “la revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”.

Por lo anterior y teniendo en cuenta lo que encontraron en la investigación interna realizada por la Fundación San José, tomaron la decisión de “anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”.