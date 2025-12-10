Tras actos terroristas en Antioquia, el alcalde Galán aseguró que el “fracaso” de la paz total es “evidente”

En una publicación en su cuenta oficial en la red social X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó su solidaridad con Medellín tras los actos terroristas registrados en su área metropolitana. Además, criticó las políticas del Gobierno Nacional en materia de seguridad.

“Ayer, en un mismo día, se registraron dos actos terroristas en el área metropolitana de Medellín. Las ciudades de Colombia sufren día a día las amenazas del evidente fracaso de la paz total”, indicó Galán.

Así mismo, señaló que es urgente que el Estado colombiano ataque a los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales que operan en distintas zonas del territorio nacional. Adicionalmente, advirtió que es clave que los delincuentes sean procesados por el sistema judicial.

“De lo contrario, la ciudadanía seguirá sufriendo las consecuencias, tanto en el campo como en las ciudades. Desde Bogotá, toda nuestra solidaridad con los habitantes de Medellín y de todo el Valle de Aburrá, y al alcalde Federico Gutiérrez y al gobernador Andrés Julián Rendón”, anotó Galán en su pronunciamiento.

¿Qué pasó en Medellín?

En efecto, en Antioquia se registraron varios hechos que afectaron el orden público. Uno de ellos se presentó en la autopista Medellín-Bogotá, cerca del peaje de Copacabana. Los primeros reportes indican que se trató de una explosión de una granada dentro de un vehículo, que dejó dos personas muertas..

“Además, dos Policías que se encontraban cerca al peaje resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico. Los uniformados presentan heridas con esquirlas de la granada que no comprometen su vida.La Fuerza Pública desplegó unidades antiexplosivos para verificar el lugar de los hechos”, informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Más temprano, sobre las 4:17 de la madrugada de este 9 de diciembre, delincuentes pusieron un explosivo en el peaje de la vía antigua Girardota-Barbosa. Según señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quienes dejaron allí la carga explosiva aseguraron ser parte de la guerrilla del ELN.