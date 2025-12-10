Lo que se sabe de la explosión en la vía Medellín - Bogotá: hay dos personas muertas y varios heridos

Fuerte explosión en el peaje de Copacabana en la vía Medellín - Bogotá.

En la tarde de este martes 9 de noviembre, una fuerte explosión se produjo en el peaje de Copacabana, en la vía que conduce de Medellín a Bogotá. En un principio se consideró que se trataba de un carro bomba, sin embargo, autoridades señalaron que se trató de la explosión de una granada u otro artefacto al interior de un vehículo, y era propiedad de los que iban movilizándose en ese carro.

Lamentablemente se ha podido confirmar que dos personas murieron al instante de la detonación y dos uniformados más resultaron heridos.

En redes sociales algunos internautas filtraron imágenes sensibles de los sucedido. Hasta el momento la Policía no ha confirmado si se trató de un atentado.

Al respecto las autoridades expresaron:

“Alrededor de las 6 de la tarde, profesionales de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional realizaban una verificación sobre un vehículo a la altura del peaje de Copacabana sobre la vía Medellín Bogotá“.

De esta manera la Policía expresó que las personas fallecidas, eran los ocupantes del carro.

"Se presenta cierre total en la Autopista Medellín-Bogotá, en ambos sentidos, a la altura del peaje, por siniestro en la vía. Recomendamos tomar vías alternas como la Avenida Las Palmas. Nuestros agentes ya se encuentran en sitios estratégicos para regular la movilidad“, expresaron desde Movilidad Medellín.

Todo parece indicar que este incidente sería el segundo en la zona, ya que en la madrugada del mismo martes 9 de diciembre se produjo un ataque, según pobladores del sector, varios hombres llegaron al tramo identificándose como guerrilleros del ELN.