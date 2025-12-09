¿Qué está pasando con los semáforos dañados en Bogotá? Concejal señaló que hay un aumento “alarmante” de fallas

En los últimos días se ha desatado una fuerte controversia en Bogotá debido a los reportes que han hecho los ciudadanos sobre las fallas en los semáforos de sus barrios y localidades. De hecho, el concejal de Bogotá Julián Forero denunció públicamente que se ha registrado lo que su oficina de prensa calificó como un "incremento alarmante de semáforos dañados“.

(Lea también: Así cayó alias ‘El Zarco’: temido violador de mujeres que atemorizó la localidad de Usme).

El cabildante señaló que la Secretaría de Movilidad le respondió un derecho de petición en el que se refirió a la cantidad de intersecciones semaforizadas que están operando en la capital. De acuerdo con las cifras compartidas por el Distrito, de las 1.691 intersecciones, 1.598 están operando de forma definitiva y otras 93 de forma provisional.

Según señaló el concejal Forero, el pasado viernes 5 de diciembre, el aumento de los semáforos dañados se habría registrado sobre todo en las localidades de Kennedy y Bosa, en el suroccidente de la ciudad. Esta situación se estaría presentando especialmente en importantes corredores viales como la avenida Guayacanes

Estas fallas contrastan, advirtió el equipo del concejal, con los millonarios contratos que se han firmado para garantizar el mantenimiento y la modernización de la red de semáforos. En 2023, este rubro ascendió a $55.918.682.616 y en 2024 fue de $11.825.157.310.

Lo preocupante es que el tiempo de atención de las fallas, según Forero, está tardando demasiado: la respuesta de la Secretaría de Movilidad frente a estos casos estaría durando entre 1 y 6 horas.

“La Secretaría de Movilidad no da pie con bola. Hoy Bogotá tiene 600 agentes dedicados al recaudo y a los controles en vía, pero ninguno atiende los semáforos dañados que están poniendo en riesgo a miles de ciudadanos”, concluyó Forero frente a estos casos.

¿Qué hacer si un semáforo falla en su barrio?

La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha confirmado múltiples fallas semafóricas en la ciudad durante las últimas semanas.

A través de sus redes sociales oficiales, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que una porción importante de estos hechos tiene que ver con actos de vandalismo o robos por parte de ciudadanos que arremeten contra la infraestructura pública.

"Cuidemos lo que es de todas y todos. Algunos semáforos de la ciudad han sido vandalizados. Tu mirada también cuenta: si ves algo irregular, repórtalo y ayúdanos a proteger una herramienta que hace que Bogotá se mueva mejor", indicó la Secretaría de Movilidad en su cuenta oficial de X.

Así mismo, ha señalado que, según la entidad, a diario se registran hasta siete fallas por vandalismo o robo.

En estos casos, la Secretaría de Movilidad señaló que los ciudadanos pueden reportar las fallas directamente en la Línea 123 o en la página web Bogotá Te Escucha.