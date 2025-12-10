“Es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición”: la petición de Petro al régimen de Maduro

Con la ceremonia del Premio Nobel de Paz otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro se ha incrementado. Incluso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que debe haber un “gobierno de transición” y propuso que haya una ”amnistía general" para lograr ese fin.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial en la red social X, el presidente Petro señaló que las acciones de Estados Unidos en el mar Caribe -ha desplegado equipos militares y ha hecho bombardeos contra embarcaciones-, debe responderse con gestos democráticos.

“El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes. Es una amnistía general no extender la cárcel”, señaló

Así mismo, recordó que en Europa le ganaron la guerra a Adolf Hitler con lo que calificó como un “gran pacto político y social” con el fin de que los trabajadores participarán en las ganancias que generaban. Según el primer mandatario, esto facilitó que accedieran a más derechos laborales, seguridad social y mejores salarios una vez terminó la Segunda Guerra Mundial.

“Fueron los trabajadores armados en ejércitos de EEUU, de la Unión soviética y de las resistencias europeas las que le ganaron la guerra a Hitler, y lo hicieron porque sabían que habría una sociedad más democrática en Europa. Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas. La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías no por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, puntualizó el presidente Petro en su cuenta de X.

Presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz le pidió a Maduro dejar el poder

Entre tanto, en la ceremonia de entrega del Nóbel de Paz el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, de ese prestigioso galardón hizo fuertes comentarios sobre el régimen venezolano.

“Señor Maduro, acepte los resultados de la elección y retírese”, comentó. Además, hizo una propuesta similar a la del presidente Petro.

"Establezca un cimiento, para una transición pacífica a la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún temor pueden extinguir. Cuando la historia de nuestro tiempo se escribe no serán los nombres de los dictadores autoritarios los que resalten, sino los nombres de aquellos que se atrevieron a resistirse, quienes se levantaron enfrentando el peligro, quienes continuaron cuando otros se rindieron”, puntualizó Jørgen Watne Frydnes.