“Maduro acepte los resultados de la elección y retírese”: Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz le envió un contundente mensaje Nicolás Maduro durante su discurso durante la ceremonia de entrega del premio a María Corina Machado, quien se encuentra volando a Oslo, Noruega, para recibirlo.

Frydnes habló sobre la democracia y aseguró que: “lo que visualizó Alfred Nobel es que solo se sostiene la democracia cuando la gente puede elegir a sus líderes y hablar sin temor, la paz podrá tener raíces ya sea dentro de la sociedad o entre países”.

Presidente del Premio Nobel de Paz le pidió a Maduro que se retire y acepte el resultado de las elecciones

El presidente siguió diciendo que “la democracia es la forma más elevada del compañerismo y la forma más segura para llegar a una paz duradera, por ende, hoy día en este recinto, con todo el entorno de este Premio Nobel y esta ceremonia anual nosotros vamos a decir qué es lo que temen los líderes autoritarios, su poder no es permanente, su violencia no prevalecerá sobre la gente que se eleva y se resiste”.

Luego de manera contundente dijo: “Señor Maduro, acepte los resultados de la elección y retírese”. Una frase que produjo la ovación en el lugar y de inmediato fue enfocado Edmundo González, presidente electo de Venezuela.

Después siguió diciendo: “Establezca un cimiento, para una transición pacífica a la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún temor pueden distinguir, cuando la historia de nuestro tiempo se escribe no serán los nombres de los dictadores autoritarios los que resalten, sino los nombres de aquellos que se atrevieron a resistirse, quienes se levantaron enfrentando el peligro, quienes continuaron cuando otros se rindieron”.