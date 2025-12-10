¿Cómo activar la alerta de sismos de Google en Android tras el temblor de este 10 de diciembre en Colombia?

Alerta de sismo de Google este 10 de diciembre de 2025 en Colombia

Sobre las 3:30 de la madrugada de este martes 10 de diciembre se registró un fuerte temblor de magnitud 5,8 que generó alerta en varios municipios y ciudades de Colombia. Algunas personas reportaron que les llegó la alerta de Google a sus celulares. Le contamos cómo activarla.

Los Servicios de Google Play para seguridad y emergencia ofrecen herramientas adicionales para que los dispositivos Android sean más seguros y confiables. Aunque suelen pasar desapercibidos, generalmente cumplen funciones clave relacionadas con alertas de sismos, ubicación en emergencias y manejo de información crítica.

Es importante aclarar que, de acuerdo con la página oficial de Google, estos servicios no son lo mismo que Google Play Store. En realidad, funcionan en segundo plano y se encargan de procesar información del dispositivo cuando es necesario para brindar asistencia.

¿Cómo funciona la alerta de terremotos?

En las regiones donde están disponibles, pueden utilizar la ubicación del teléfono y otros datos para activar herramientas como la alerta de temblores.

Android puede enviar notificaciones segundos antes de que se produzca un sismo, lo que permite buscar refugio de forma más rápida. Esta función utiliza la red de sensores de movimiento integrada en los dispositivos.

Así puede configurar la alerta de sismos

Los usuarios pueden revisar y modificar sus preferencias directamente desde los ajustes del teléfono. Para hacer que su celular les avise cuando haya un sismo, Google señala que deben seguier los siguientes pasos:

Abrir Configuración. Buscar Alertas de sismos. Activar o desactivar según la necesidad.

Vale decir, sin embargo, que estas alertas solo funcionan en dispositivos Android y no están disponibles en celulares iPhone.

¿Qué hacer si recibo una alerta de sismo?

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá ha señalado que es fundamental para los ciudadanos tener un plan de emergencias en los casos en los que se presenten sismos.

Para empezar, es clave que los ciudadanos tengan claro cuáles son las zonas de riesgo dentro de su casa (como ventanas, decoraciones que puedan caerse u objetos colgantes).

“Mantén la calma, evitando el pánico o histeria colectiva y trata de ubicarte en lugares seguros, lejos de cosas que puedan caer y golpearte”, señala el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

Así mismo, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático ha entregado una serie de recomendaciones útiles para estos casos, que incluyen: