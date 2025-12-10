Temblor se sintió en más de 482 municipios y el epicentro fue en la zona de La Mesa de Los Santos, la más activa del planeta

El Sistema de Servicio Geológico Colombiano a través de uno de sus expertos explicó que el sismo se registró a las 3:27 de la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre, se sintió en más de 482 municipios del país y recordó que el epicentro de La Mesa de Los Santos es la más activa del planeta.

La magnitud de este sismo es de 5,8 y tuvo como epicentro en Los Santos, Santander, que tuvo una profundidad de alrededor de 150 km y fue ampliamente sentido en Colombia, especialmente en los departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.

También le puede interesar: ¿Lo sintió? Más de a un colombiano lo despertó un fuerte temblor este 10 de diciembre

Experto aseguró que sismo de este 10 de diciembre tuvo epicentro en la zona más activa del planeta

Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, explicó que: “el día de hoy 10 de diciembre de 2025, a las 3:27 de la mañana se registró un evento sísmico de magnitud 5,8 y profundidad de 150 kilómetros con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander”.

Tovar aseguró que recibieron más de 4000 reportes de haberlo sentido ”en más de 482 municipios, especialmente de los departamentos de Cundinamarca, Santander, Antioquia y la ciudad de Bogotá“.

El experto en sismos recordó que “la región de La Mesa de Los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta, aquí encontramos lo que denominamos un nido sísmico, que libera energía sísmica todos los días”.

Además, destacó que “este sismo del día de hoy, de 150 kilómetros de profundidad, tiene como particularidad que por lo general no presentan daños en la superficie, pero sí son ampliamente sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano. Esto ocurre porque la energía liberada se proyecta en todas las direcciones y no alcanza a disiparse a lo largo de toda su trayectoria hasta llegar a la superficie”.