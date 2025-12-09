EE. UU. vuelve a acercarse a Venezuela: cazabombarderos cruzan el Caribe y encienden las alarmas

El sobrevuelo de dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de Estados Unidos dentro del espacio aéreo venezolano volvió a encender las alarmas en el Caribe. Las aeronaves, rastreadas en tiempo real por la plataforma FlightRadar24, cruzaron este martes al norte del estado Zulia, cerca del Lago de Maracaibo, en una ruta que se originó en el Golfo de Venezuela.

Este nuevo movimiento militar se suma a una serie de operaciones estadounidenses registradas durante los últimos días en los alrededores de Venezuela, reforzando la percepción de un incremento sostenido de la presencia aérea y naval norteamericana en la región.

Vuelos previos y mayor actividad cerca de Curazao y Falcón

El domingo, dos F/A-18 con los indicativos RHINO11 y RHINO12 también fueron detectados cerca del espacio venezolano, sobrevolando la zona cercana a Curazao y la franja marítima frente al estado Falcón. Estas maniobras coincidieron con el reposicionamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe, uno de los activos más importantes de la Marina estadounidense.

Washington ha enmarcado estos movimientos dentro de una estrategia regional orientada a presionar a “redes criminales” que operan en el hemisferio, según comunicados recientes del gobierno estadounidense.

El rol estratégico del F/A-18 Super Hornet

El F/A-18 Super Hornet es descrito por el Departamento de Defensa como una aeronave multimisión capaz de ejecutar operaciones aire-aire y aire-superficie. Está equipada con un cañón interno de 20 mm y puede portar misiles guiados, bombas de precisión y sistemas avanzados de combate. Su versatilidad lo convierte en el principal caza embarcado de la aviación naval de Estados Unidos.

Fuentes de la US Navy señalan que estos despliegues forman parte de las operaciones asignadas al Gerald R. Ford y a su grupo de ataque, que actualmente refuerza su presencia en el Caribe.

Bombarderos B-52 y operativos de vigilancia en expansión

La semana pasada también fue registrada la presencia de dos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress, procedentes de la Base Aérea de Minot, sobrevolando el noreste de Curazao y posicionándose frente al litoral occidental venezolano. Uno de ellos, identificado como PARKA11, realizó un vuelo de largo alcance antes de ser acompañado por una segunda aeronave en formación.

El Comando Estratégico de EE. UU. sostiene que los B-52 son esenciales para su doctrina de disuasión y cumplen misiones destinadas a demostrar alcance global y preparación operativa.

A estos movimientos se suma el despliegue reciente de seis aviones P-8A Poseidon, especializados en patrulla marítima y monitoreo de embarcaciones. Según el Comando Sur, estas operaciones buscan detectar actividades ilícitas en rutas utilizadas por organizaciones criminales para transportar cargamentos hacia Centroamérica y Norteamérica.