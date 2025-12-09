Urgente: hundieron la reforma tributaria del gobierno Petro en el Congreso

El presidente Gustavo Petro sufrió una dura derrota en el Congreso con el hundimiento de su reforma tributaria

En la tarde de este martes 9 de diciembre se confirmó que la reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro se hundió en el Congreso de la República.

El proyecto de ley tenía como objetivo principal incrementar el recaudo de cara al 2026. En total, buscaba ingresos superiores a $16 billones de pesos. Sin embargo, la mayoría de congresistas de la Comisión Cuarta de Senado se opusieron a la iniciativa.

En total, la votación de la ponencia positiva quedó en 4 votos por el sí y 9 votos por el no. En consecuencia, el proyecto de ley quedó archivado.

Se trata de un duro golpe político para el Gobierno Nacional, pues el presupuesto de la Nación para el próximo año estab estrechamente ligado a que la reforma tributaria resultara aprobada. Con esto, las finanzas públicas tendrás enormes retos durante el próximo año.

La Oposición celebró la caída de la iniciativa como una victoria. “Logramos el hundimiento de la Ley de Financiamiento. Colombia, antes que más impuestos, necesita una reforma estructural que reduzca el gasto de funcionamiento, fortalezca la inversión, ordene las finanzas públicas e impulse los ingresos y el empleo de los ciudadanos. El Gobierno de Gustavo Petro solo piensa en gastar y no en solucionar los problemas del país”, sostuvo el representante a la Cámara del Centro Democrático Christian Garcés a través de su cuenta oficial de la red social X.

Por su parte, la senadora y precandidata presidencial del Cenntro Democrático María Fernanda Cabal señaló que en su opinión el proyecto de ley no era conveniente para el país.

“Gran noticia para el país. No vamos a permitir que Petro siga disponiendo de miles de millones de pesos para pagar favores y dar contratos a cambio de apoyo político. Aquí no falta plata, lo que sobran son ladrones”, indicó Cabal en X.

La advertencia de Petro sobre la reforma tributaria

El presidente Gustavo Petro había señalado a finales de noviembre pasado que el hundimiento de la ley de financiamiento traería duras consecuencias para Colombia y para la sostenibilidad del Estado colombiano.

“La situación fiscal del país, hundiendo esta última reforma fiscal, después del hundimiento de la anterior y y de la caída por la Corte constitucional de la mitad de la única reforma tributaria aprobada, más la herencia de una alta deuda dejada por el anterior gobierno a la que se le agregó la tasa de interés interna y un periodo de alta devaluación, nos lleva a una emergencia”, sostuvo el primer mandatario en noviembre de este año.