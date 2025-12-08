Enviaron a la cárcel al policía que participó en el hurto a una joyería en Bucaramanga: un oficial falleció en el atraco

Tras el violento atraco que se presentó en en una joyería en Bucaramanga, que dejó como saldo un uniformado fallecido, las autoridades descubrieron que un oficial de la Policía de Bucaramanga participó del atraco y fue una pieza clave para planear el violento crimen. Por esto, la Fiscalía le imputó varios delitos y el uniformado fue enviado a prisión mientras el proceso judicial se realiza.

El uniformado fue identificado como el subintendente Richard José Sierra Bravo, a quien un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Santander le imputó los delitos de: homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Estos delitos no fueron aceptados por el uniformado y se espera que esto tenga un impacto relevante en le proceso judicial.

Desde octubre este Policía le habría hecho seguimiento a la joyería

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación entregó pruebas sobre el actuar del uniformado y sobre el impacto que habría tenido en la realización del atraco. Según el ente desde octubre del 2025 Sierra “habría realizado labores de vigilancia para escoger la joyería a hurtar y recibido un celular de parte de los delincuentes, que fue utilizado para realizar una llamada grupal y así coordinar el ingreso al local para perpetrar el atraco”.

Además, presuntamente, el subteniente avisó sobre el momento exacto en el que tendría que ejecutarse el atraco, sin darse cuenta de que en ese momento el intendente Fredy Leal quiso prevenir el atraco, siendo atacado con un arma de fuego. Producto de este ataque el intendente Leal terminó perdiendo la vida mientras recibía asistencia médica.