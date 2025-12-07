Tragedia en TransMilenio: Riña con arma blanca deja un muerto en la estación de la Calle 34

La noche del pasado viernes, 5 de diciembre, se tiñó de tragedia en el corazón del sistema de transporte masivo de Bogotá. Un grave episodio de violencia se registró en la estación temporal de TransMilenio, ubicada estratégicamente en la Calle 34 con Avenida Caracas, dejando como saldo la muerte de un ciudadano y reviviendo el debate sobre la seguridad TransMilenio.

El suceso, catalogado por las autoridades como un acto de intolerancia, ocurrió alrededor de las 7:20 p. m., hora de gran afluencia de usuarios.

El Minuto de la Tragedia: Un Descargue Fatal

Según el relato de testigos que presenciaron el pánico, la confrontación se desató justo después de que dos individuos descendieran de un bus articulado. Lo que inició como un altercado verbal escaló con una velocidad aterradora, transformándose en una riña con armas blancas dentro de las instalaciones de la estación.

Testigos relataron a medios locales la rapidez con la que se desarrolló el ataque, dejando a los demás usuarios sin capacidad de reacción. En cuestión de segundos, la violencia cobró su víctima: uno de los hombres quedó tendido en el suelo con múltiples y graves heridas ocasionadas por el arma cortopunzante. El agresor, por su parte, aprovechó el caos y la multitud para emprender una veloz huida, perdiéndose entre la marea de la Avenida Caracas.

Investigación en Curso y Posibles Implicados

La víctima recibió atención preliminar mientras se esperaba la llegada del personal médico especializado. Sin embargo, la gravedad de las lesiones fue determinante para el fatal desenlace.

La Policía Metropolitana de Bogotá actuó de inmediato, acordonando el área para facilitar el trabajo de los peritos forenses. El mayor Andrés Melenje confirmó que “se presentó un hecho de intolerancia entre dos personas, quienes se agredieron con armas blancas después de descender de un articulado”.

Simultáneamente, las autoridades activaron un plan candado en la zona para rastrear y capturar al agresor. Una de las primeras hipótesis manejadas por la investigación señala que ambos involucrados podrían haber sido habitantes de calle, aunque este punto sigue en proceso de verificación para establecer las responsabilidades correspondientes en este lamentable homicidio TransMilenio.

Pánico entre Usuarios y Respuesta Institucional

Más allá de la pérdida humana, el incidente generó una profunda preocupación entre los usuarios, quienes expresaron en redes sociales y medios su sentimiento de vulnerabilidad al utilizar el sistema, especialmente en horas de la noche. La estación de la Calle 34 con Caracas, un punto neurálgico, se convirtió en el escenario de una tragedia que subraya la necesidad de reforzar la seguridad en el transporte público de la capital.

Por su parte, la empresa TransMilenio emitió un comunicado lamentando y rechazando este acto de intolerancia. La entidad aseguró que pondrá a disposición de las autoridades toda la información requerida para apoyar la investigación, aunque precisó que el grave suceso “no generó afectaciones operativas en el sistema”.

Este trágico evento se suma a la creciente lista de alertas por la inseguridad en Bogotá, manteniendo la presión sobre la Alcaldía y la Policía para garantizar entornos seguros para los millones de usuarios que dependen diariamente del sistema masivo.