Subintendente de la Policía sería el cerebro del atraco a una joyería en Bucaramanga: fue detenido por las autoridades

En un giro impactante que sacude los cimientos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, las autoridades confirmaron la captura de un subintendente, pieza clave y presunto “cerebro” detrás del violento intento de hurto a la Joyería Caracas en el Centro Comercial Cuarta Etapa, ocurrido el pasado 29 de noviembre. La detención no solo esclarece un trágico suceso que dejó un investigador de la Sijin fallecido, sino que envía un mensaje contundente contra la corrupción dentro de la fuerza pública.

El uniformado capturado fue identificado como Richard José Sierra Bravo. Su detención se produjo el 5 de diciembre de 2025, en un operativo meticulosamente coordinado entre la Dijin, la Sijin y la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga.

El Rol Siniestro: Informante y Coordinador en Tiempo Real

Lo que inicialmente parecía un atraco orquestado por una banda criminal proveniente de la Costa Atlántica, rápidamente reveló una inquietante complicidad interna. Las labores de inteligencia desarrolladas por las autoridades judiciales establecieron que el subintendente Sierra Bravo no fue un simple cómplice, sino un elemento fundamental en la planeación y ejecución del asalto, según reveló el medio Vanguardia.

De acuerdo con los informes investigativos, el policía habría sostenido reuniones secretas con la estructura delincuencial, asumiendo un papel crucial de infiltración. Su rol era letalmente sencillo y efectivo: filtrar información en tiempo real sobre el movimiento de la policía y coordinar las posibles rutas de escape para los ladrones.

Una de las revelaciones más perturbadoras es que Sierra Bravo presuntamente realizó patrullajes preventivos en la zona, no para asegurar el orden, sino para alertar a los delincuentes sobre la presencia de otras unidades policiales que pudieran frustrar el hurto. Esta traición, según una hipótesis manejada por la Fiscalía, tendría un precio: se presume que el subintendente habría negociado recibir el 30% del valor total de las joyas hurtadas.

La Sospecha que Salvó Vidas

El nivel de infiltración era tan profundo que, según la diligencia judicial y lo revelado por Vanguardia, los investigadores de la Sijin que finalmente confrontaron a los asaltantes optaron por una medida de emergencia: no utilizaron los radios de comunicación institucional. En su lugar, se comunicaron a través de teléfonos celulares, debido a la sospecha fundada de posibles infiltraciones dentro de la propia institución que pudieran comprometer la operación y, como trágicamente sucedió, la vida de los uniformados. Este dato cobra ahora una relevancia estremecedora, confirmando la magnitud de la deslealtad de Sierra Bravo.

El subintendente Richard José Sierra Bravo, quien había sido trasladado a la unidad hace aproximadamente tres meses, deberá responder ahora por graves delitos que incluyen homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y porte ilegal de armas. Su captura se suma a la de otros cinco implicados y al delincuente que resultó abatido en el violento enfrentamiento.

Cero Tolerancia a la Corrupción: El Mensaje del Comandante

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se pronunció firmemente sobre el caso, asegurando que esta captura es un testimonio de la política de “cero tolerancia a la corrupción” dentro de la institución.

“Esto lo desarrollamos en esa política integral de transparencia policial y cero tolerancia a la corrupción. El mensaje que queremos mandar es que somos impecables con esos sujetos que se salen de los lineamientos de transparencia, integridad y honor policial” afirmó el general Quintero.

El comandante subrayó que a todo uniformado que transgreda los principios de la institución “se le aplicará todo el peso de la ley”. La detención del subintendente Sierra Bravo, pieza clave en la traición que costó la vida a un compañero de la Sijin, marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción policial en el área metropolitana de Bucaramanga.