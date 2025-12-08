Condena histórica: 30 años de prisión por el brutal asesinato del fiscal Karin Sefair en Fusagasugá

La Fiscalía General de la Nación ha logrado una condena ejemplar en un caso que sacudió la institucionalidad y la seguridad de Cundinamarca: el brutal asesinato del fiscal especializado Karin Sefair Calderón. Un juez penal de conocimiento dictó una sentencia de 30 años y 7 meses de prisión contra Deiver Jair Rodríguez Burgos, uno de los responsables directos del crimen ocurrido el pasado 10 de junio en Fusagasugá.

Le puede interesar: Fuga en La Picota: condenado por secuestro escapó de prisión tras hacer ‘cambiazo’ con un visitante

La condena se produce luego de que Rodríguez Burgos aceptara voluntariamente los cargos imputados por la Fiscalía, lo que agilizó el proceso judicial y consolidó las pruebas en su contra. El sentenciado fue hallado responsable de los graves delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Rodríguez Burgos deberá cumplir la totalidad de su pena privado de la libertad en un establecimiento carcelario. Aunque el fallo es de primera instancia y admite los recursos de ley, la rapidez y la contundencia de la condena envían un mensaje claro sobre la persecución de crímenes contra servidores públicos.

La Cronología del Horror: Así Ocurrió el Asalto y Homicidio

La investigación, orientada por un fiscal de la Seccional Cundinamarca, logró reconstruir la fría y violenta secuencia de eventos que culminaron con la muerte del fiscal Sefair en un parqueadero de un centro comercial.

Según el acervo probatorio, Rodríguez Burgos interceptó a la víctima justo después de que esta retirara una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria. El plan delincuencial, que rápidamente escaló a un crimen fatal, tenía como objetivo despojar al fiscal de 128 millones de pesos que portaba en un maletín.

La Fiscalía detalló el modus operandi con una precisión escalofriante:

Intimidación y Primer Disparo: Rodríguez Burgos intimidó a Sefair con un arma de fuego y le propinó un primer disparo en una pierna, incapacitando a la víctima para resistir o huir. Violencia y Segundo Impacto: Con el fiscal Sefair ya en el suelo, el condenado no solo lo golpeó, sino que accionó el arma de fuego por segunda vez, causándole una herida mortal en el abdomen. Hurto y Fuga: Consumado el homicidio, Rodríguez Burgos se apoderó del maletín con los 128 millones de pesos y emprendió la huida velozmente a bordo de una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar.

La Captura a Cientos de Kilómetros: Un Prófugo sin Éxito

La extensa persecución y el trabajo de inteligencia desplegado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín del Departamento de Policía de Cundinamarca culminaron con la captura de Deiver Jair Rodríguez Burgos el pasado 10 de septiembre, tan solo tres meses después del crimen.

El prófugo fue ubicado y detenido en el peaje Gambote, una importante vía que conecta San Onofre (Sucre) con Cartagena (Bolívar), a cientos de kilómetros de la escena del crimen en Fusagasugá. Esta rápida ubicación y detención fue crucial para asegurar la judicialización y la posterior condena de 30 años.

El caso del fiscal Karin Sefair se erige como un referente de la capacidad investigativa de la Fiscalía para llevar a la justicia a los responsables de crímenes de alto impacto, especialmente aquellos que atentan contra la vida y la seguridad, ofreciendo una medida de alivio a la familia de la víctima y a la comunidad que clamaba por justicia.