La Fiscalía Desarticula el Sofisticado Corazón Financiero del Clan del Golfo: la SAE tomó posesión de bienes avaluados en más de 70.000 millones

En una operación conjunta y estratégica, la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la DIJIN-Interpol, ha asestado un golpe estructural contra una de las redes de lavado de activos más sofisticadas al servicio del temido Clan del Golfo. La acción ha logrado desarticular la compleja maquinaria que daba apariencia de legalidad a la asombrosa suma de 53.000 millones de pesos, producto directo del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.

La investigación reveló cómo la organización utilizaba las costas del Golfo de Urabá, Santa Marta y Cartagena para el envío de clorhidrato de cocaína. El método, que combinaba la audacia con la logística, consistía en camuflar la droga en contenedores de exportación de frutas, específicamente bananos y frutos secos, y en lanchas rápidas tipo gofast que hacían escala en Centroamérica.

La Estrategia del “Blanqueo”: Sociedades de Papel y el Negocio de las Frutas

El dinero sucio, una vez generado, ingresaba al sistema financiero a través de una ingeniosa red de blanqueo de capitales. Esta estructura se basaba en la constitución de sociedades de papel en sectores económicos clave. El foco principal estaba en la logística portuaria, específicamente en la producción de estibas utilizadas para el transporte de banano, así como en los sectores de hotelería e inmobiliario.

Este entramado empresarial no era otra cosa que una fachada diseñada para inyectar los 53.000 millones de pesos del narcotráfico, dándoles una falsa pátina de legalidad.

‘Cholo Banano’: El Cerebro en la Sombra y su Rol de Financiador

El principal articulador y presunto cerebro detrás de este esquema es Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, conocido en el bajo mundo como alias ‘Cholo Banano’. Este hombre, con la fachada de un próspero empresario dedicado a la exportación de frutas e inversiones deportivas en Urabá y Medellín, es señalado por las autoridades como uno de los máximos responsables del sostenimiento financiero del Clan del Golfo desde el año 2011.

Actualmente, alias ‘Cholo Banano’ ya se encuentra recluido en la penitenciaría de máxima seguridad La Picota de Bogotá, mientras se surte su proceso de extradición a los Estados Unidos, donde deberá responder por sus crímenes.

La Captura del Triángulo Operativo: Contadora, Socio e Inversionista

La operación reciente logró la captura de tres de los presuntos colaboradores clave de Fuentes Gulfo en Apartadó (Antioquia), quienes eran los encargados de la ejecución diaria de la compleja red:

Martha Elena Santacruz Palacios, alias ‘La Contadora’: Esta detenida es señalada de usar sus conocimientos contables para la creación de las empresas de fachada, la administración directa de los recursos del blanqueo de capitales y la realización de inversiones inmobiliarias. La evidencia más incriminatoria es el hallazgo de una doble contabilidad, clave para el manejo de las sociedades y la nómina de la organización criminal. Luis Fernando Díaz Roldan, alias ‘Pollo’: Presunto socio que fungía como un importante inversionista del dinero del narcotráfico. Se le atribuye la inversión en 70 bienes inmuebles y 2 empresas. Los investigadores descubrieron que estos inmuebles eran arrendados de manera informal, sin contratos y con pagos en efectivo y subvalorados, una táctica clásica para evadir el rastreo financiero y ocultar el origen ilícito del patrimonio. Juan Carlos Herrera Rodríguez, alias ‘Juanca’: Su rol estaba centrado en la logística y la movilización física de grandes sumas de dinero en efectivo a través de la región de Urabá, asegurando la fluidez del capital sucio.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a estos tres capturados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Un juez penal impuso inmediatamente medidas de aseguramiento privativas de la libertad, lo que significa que deberán esperar sus procesos tras las rejas.

El Golpe Final: Extinción de Dominio por $70.000 Millones

En una acción simultánea y contundente, las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares sobre un vasto patrimonio.

99 Inmuebles

9 Sociedades

4 Vehículos

2 Productos Financieros

El valor preliminar de los bienes afectados asciende a la impresionante cifra de 70.000 millones de pesos, superando incluso el monto de dinero que la red logró lavar. Esta acción de extinción de dominio representa un golpe devastador al núcleo financiero del Clan del Golfo, limitando su capacidad operativa futura y enviando un claro mensaje de la lucha frontal del Estado contra el narcotráfico y el lavado de dinero.