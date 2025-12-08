Fuga en La Picota: condenado por secuestro escapó de prisión tras hacer ‘cambiazo’ con un visitante

Bogotá se encuentra en alerta máxima tras confirmarse una nueva y audaz fuga de la cárcel La Picota, uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad más importantes del país. El protagonista de esta evasión, reportada en las últimas horas de la tarde, es Pedro David Nieves Mosquera, un hombre cuyo historial criminal lo cataloga como un delincuente de alto riesgo y cuya condena era una de las más severas impuestas por la justicia colombiana.

Lea también: Programe con tiempo el regreso a casa: hay pico y placa regional para entrar a Bogotá

Nieves Mosquera, sentenciado a una pena de 28 años de prisión por el grave delito de secuestro extorsivo, logró evadir los controles de la prisión alrededor de las 4:20 p.m. de este día. La forma en que se produjo la fuga ha encendido todas las alarmas sobre los protocolos de seguridad y la posible complicidad interna, pues se ejecutó mediante la modalidad conocida como el "cambiazo“.

La Insólita Táctica del “Cambiazo”: ¿Un Vistazo al Interior de la Fuga?

Fuentes internas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) han confirmado a Caracol Radio la mecánica de la evasión: Nieves Mosquera se habría intercambiado con uno de sus visitantes. Esta maniobra, que requiere una coordinación precisa y un alto grado de audacia, permitió al peligroso condenado salir por la puerta principal, haciéndose pasar por un civil.

El visitante que facilitó la fuga de La Picota fue rápidamente identificado como Alexander Marulanda Ríos. Contrario a lo que podría esperarse, Marulanda Ríos no salió de la prisión. Según el reporte preliminar, fue retenido en las instalaciones del penal y, al cierre de esta edición, se encuentra a disposición de las autoridades judiciales competentes para responder por los delitos relacionados con la facilitación de la fuga de un recluso.

La investigación ahora se centrará en desentrañar los detalles de cómo se orquestó este "cambiazo cárcel" y si existió alguna falencia en la verificación de identidad del visitante o en la supervisión de los encuentros.

El Patrón de la Reincidencia: Un Prófugo con Raíces Criminales

El historial de Pedro David Nieves Mosquera añade una capa de urgencia a su captura. Información que reposa en los archivos de la Fiscalía General de la Nación detalla un patrón de reincidencia que lo convierte en un objetivo prioritario para las autoridades.

Su nombre no es nuevo en los expedientes judiciales. En un hecho que subraya su propensión a la actividad delictiva, Nieves Mosquera fue capturado en 2023 apenas minutos después de haber sido puesto en libertad de la Cárcel Modelo de Bogotá. En aquella ocasión, había cumplido una condena de más de 8 años por extorsión. Esta rápida vuelta a la actividad criminal, seguida ahora de una fuga de alto perfil, evidencia la peligrosidad del sujeto y la necesidad de su pronta recaptura para proteger a la ciudadanía.

Las autoridades han activado un plan de búsqueda en toda la capital y sus alrededores. Se espera que en las próximas horas el INPEC y la Policía Metropolitana de Bogotá ofrezcan más detalles sobre los operativos en curso y emitan una ficha de búsqueda oficial.

La fuga de La Picota no solo pone en entredicho la seguridad del sistema penitenciario colombiano, sino que también reabre el debate sobre las medidas de control para visitantes y la efectividad de las condenas en la prevención de la reincidencia criminal.